Обійми Мелоні і Зеленського замилували мережу

Українці оцінили хороші відносини Зеленського та Мелоні, і навіть пожартували щодо стилю лідерів

Президент України Володимир Зеленський 9 січня провів зустріч із прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Їхні теплі вітання не залишили байдужими українців.

Так, на відео помітно, як під час зустрічі Мелоні проявила ініціативу в обіймах українського президента. Після, Мелоні тримала за руку Зеленського, і вони позували на камери кореспондентів.

фото: Володимир Зеленський у Х

Користувачі одразу відзначили, що премʼєрка Італії має хороші відносини із Дональдом Трампом та Ілоном Маском, проте такі теплі зустрічі відбуваються саме із Зеленським.

Користувачі жартували, як на такі обійми відреагує дружина Зеленського Олена скриншот: x.com/MaksNike11

У мережі навіть пожартували щодо стилю обох лідерів. Так, Мелоні була одягнена у розкішний діловий образ: у світлих тонах були штани, високі підбори, а замість верхнього одягу – масивна тепла накидка. Водночас Зеленський був у класичному для нього образі мілітарі, який він використовує з 2022 року. Тож користувачі іронічно зазначили, що Мелоні може бути прикладом стилю для Зеленського.

Як відомо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні визнана найвпливовішою людиною Європи за версією Politico. «Сьогодні, якщо ви хочете говорити з Європою, то дзвінок саме до Мелоні – очевидний вибір. Навіть такі постаті, як Ілон Маск, найбагатша людина у світі та радник новообраного президента США Дональда Трампа, звертаються до італійської прем’єрки для обговорення стратегічних питань», – пише видання.

До слова, обійми Зеленського із закордонними лідерками неодноразово ставали приводом для обговорень. Зокрема, відзначалися й реакції його дружини Олени на це.

Так, у 2023 році прем'єр-міністерка Данії Метте ухопила за руку Зеленського, обійняла його і поцілувала в щічку в той момент, коли поруч була Олена Зеленська. Перша леді підійшла ближче до свого чоловіка та кілька разів легенько провела рукою по його спині. Ймовірно, таким чином вона натякнула своєму чоловіку, щоб він зупинив теплі обійми з іншою жінкою.

Або у тому ж 2023 році фотографи звернули увагу, як з нашим президентом привіталася прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. Було помітно, що вона дуже рада зустрічі з Зеленським. Політикиня обійняла Зеленського.

Також президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком обійняв українську журналістку.

На це президент вкотре довів, що на відміну від агресора Володимира Путіна не боїться інших людей та не відсторонюється від них кілометровими столами. Він з посмішкою відповів: «Чому б і ні?» та міцно обійняв журналістку, яка була рада такому вчинку.