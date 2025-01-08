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«Укрпошта» планує випустити марку з нецензурною лексикою після інтерв'ю Зеленського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укрпошта» планує випустити марку з нецензурною лексикою після інтерв'ю Зеленського
Ідея створити марку виникла після інтерв'ю президента України
фото: Facebook/Ігор Смілянський

Нова марка може продовжити серію «Русскій воєнний корабль, іді… !»

«Укрпошта» розглядає створення поштової марки з написом «Будапештський меморандум – це х…я». Про це заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Ідея виникла після того, як український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману негативно висловився про Будапештський меморандум, зокрема український лідер наголосив на неефективності угоди та розкритикував найбільші світові держави, США та Велику Британію, які виступили гарантами територіальної цілісності України.

«Поки ви голосуєте за найкращу марку 2024 року, ми вже розмірковуємо про перші випуски 2025-го. А після інтервʼю президента подумалось, чи не продовжити серію «Русскій воєнний корабль, іді… !» маркою «Будапештський меморандум – це х…я». Що скажете, буде популярною?».

Раніше народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень «Укрпоштою», стали автоматично нараховувати з кожної посилки. Компанія стягує 1 грн як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки».

Южаніна наголосила, що засновником благодійного фонду є Київська школа економіки Тимофія Милованова, який одночасно є його головою правління. Також парламентарка пригрозила Смілянському правоохоронцями та заявила, що вони мають оцінити його дії на предмет законності.

Згодом генеральний директор компанії Ігор Смілянський заявив, що всі кошти, які проходять через «Укрпошту» та KSE Foundation, ретельно перевіряються міжнародними аудиторами та правоохоронцями. Він зазначив, що компанія разом з KSE Foundation передали ЗСУ допомогу на більш як 67 млн.

До слова, на запит нардепки Ніни Южаніної щодо кількості працівників «Укрпошти», які отримують заробітну плату понад 100 тис. грн на місяць, гендиректор Ігор Смілянський відмовився надавати відповідь. Як зауважила нардепка, «Укрпошта» щомісячно нараховує генеральному директору понад 1,5 млн грн зарплати.

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Теги: Укрпошта Ігор Смілянський Володимир Зеленський президент

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