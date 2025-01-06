Курськ може стати початком кінця для Путіна в 2025 році – The Telegraph

Новий наступ ЗСУ на Курщині – ще один психологічний удар по диктатурі Путіна

The Telegraph повідомляє про критичну ситуацію на фронті під Курськом для російських військ

Курська область цілком може стати початком кінця для Путіна в 2025 році, як це було для Гітлера в 1943 році. Про це повідомляє The Telegraph.

За даними видання, російський фронт під Курськом виглядає дуже хитким, і ЗСУ, замість того, щоб просто втриматися, можуть домогтися успіхів.

Зокрема, нещодавно Путін заявив, що до Різдва поверне собі землі Росії в Курській області. Однак новий наступ ЗСУ у регіоні виглядає як ще один психологічний удар по його диктатурі.

Курська область цілком може стати початком кінця для Путіна у 2025 році, як це було для Гітлера в 1943-му, вважає автор матеріалу Хаміш де Бреттон-Гордон.

«Схоже, що українські війська за останні кілька днів завдали російським військам у Курську справжнього удару, і цілком можливо, що російська 801-ша бригада морської піхоти постраждала настільки сильно, що тепер їй доведеться відступити з Курського виступу. За оцінками України, ЗС РФ втратили сотні північнокорейців, відправлених для посилення бригади», – сказано у публікації.

У статті зазначається, що ставки зростають з обох сторін конфлікту.

«Путін був принижений у Сирії та принижений у Москві вбивством його ключового генерала та союзника, Кирилова, на його порозі. Під час щорічної різдвяної сесії запитань і відповідей на національному та міжнародному телебаченні він вигадував крізь зуби, намагаючись виглядати лебедем над водою, але всі знають, що він шалено балансує під нею», – йдеться у статті.

У статті йдеться, що найбільш імовірним є сценарій, за якого Зеленський все ще буде при владі в цей час наступного року, а найкращою надією Путіна може бути вілла в Північній Кореї або каменоломні на Уралі, бо російська історія не малює райдужну картину для невдалих диктаторів.

Нагадаємо, на початку січня 2025 року українські війська активно розпочали наступ у Курській області. Так, у неділю, 5 січня ЗСУ атакували села Бердінь та Велике Солдатське на Курщині. Очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі зазначив, що для РФ це стало несподіванкою. Варто зауважити, наразі Генштаб ЗСУ подробиці наступальної операції не повідомляє.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що у питанні війни Росії проти України головне, що залишає Трампу адміністрація Байдена, це власне Україна, яка досі є на світових картах попри спробу Путіна її знищити. Але лінія, яка є зараз, навряд чи суттєво зміниться найближчим часом.

До слова, президент Володимир Зеленський не збирається в січні зустрічатися з новообраним очільником США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним задля підписання договору про мир. Спочатку Зеленський хоче зустрітися тільки з Трампом і залучити до переговорів європейців.