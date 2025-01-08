Алієв назвав Вірменію «фашистською державою». Пашинян відреагував

На думку Пашиняна, в Баку очікують, що Вірменія відповість агресивно, щоб потім казати про порушення режиму припинення вогню з боку вірменської армії

Коментуючи слова про «фашистську» Вірменію, Пашинян визнав, що в Азербайджані існує таке сприйняття його країни

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відреагував на слова президента Азербайджану Ільхама Алієва, який назвав Вірменію «фашистською державою». Його заяву передає Armenia News.

Так, Пашинян відповів, що у його країні таке саме сприйняття існує і щодо Азербайджану. Пашинян припускає, що Алієв зробив такі заяви, щоб «створити «легітимність» для ескалації в регіоні». На його думку, в Баку очікують, що Вірменія відповість агресивно, щоб потім казати про порушення режиму припинення вогню з боку вірменської армії.

«Безсумнівно, розрахунок у тому, що реакція буде: «ти – фашист», і спіраль, яку я описав, почне напружуватися», – каже вірменський прем’єр і запевняє, що його країна буде відданою «стратегії миру».

Водночас, коментуючи слова про «фашистську» Вірменію, він визнав, що в Азербайджані існує таке сприйняття його країни. Однак, мовляв, подібне сприйняття щодо Азербайджану є і у Вірменії. Саме це і призвело до тривалого конфлікту між державами, певен Пашинян.

«Але стратегія миру полягає в тому, щоб взяти до уваги, що в Азербайджані є таке сприйняття нас, а їм – взяти до уваги, що у Вірменії є таке сприйняття щодо них. Порядок денний миру стосується обговорення та вирішення цих уявлень», – каже він.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав Вірменію «фашистською державою» і наголосив, що «фашизм має бути знищений». Про це пишеАРА.

Алієв каже, що Вірменія фактично є джерелом загрози для регіону, і що її озброєння призведе лише до нової напруги. Також президент Азербайджану наголосив, що «незалежна вірменська держава по суті є фашистською державою».

До слова, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не збирається вести війну за Нагірний Карабах – регіон Азербайджану, в якому тривалий час існувала невизнана республіка. Прем'єр зазначив, що Вірменія «не має жодних амбіцій за межами своїх міжнародно визнаних кордонів». Пашинян також висловив сподівання, що територіальна цілісність Республіки Вірменія буде відновлена в процесі делімітації.

Раніше представники Вірменії та Азербайджану вперше оголосили про попереднє узгодження делімітації кордонів біля восьми прикордонних сіл.

Як відомо, 19 вересня 2023 року Азербайджан заявив про початок антитерористичних заходів локального характеру в Нагірному Карабасі. Згодом 20 жовтня президенти Вірменії та Азербайджану за європейського посередництва затвердили дорожню карту з нормалізації відносин. Дорожня карта передбачає розміщення цивільної спостережної місії вздовж державного кордону Вірменії з Азербайджаном.