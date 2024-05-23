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Група з санкцій проти РФ пропонує відродити санкційний орган часів Холодної війни

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Група з санкцій проти РФ пропонує відродити санкційний орган часів Холодної війни
Слабке дотримання санкцій дало змогу Росії наростити військове виробництво
фото з відкритих джерел

Стенфордська міжнародна робоча група пропонує відтворити Координаційний комітет з експортного контролю (КоКом)

Росію необхідно позбавити доступу до сучасних технологій за допомогою тотального контролю над експортом у країну, який діяв щодо СРСР під час холодної війни. З такою пропозицією виступила Стенфордська міжнародна робоча група з санкцій проти Росії, пише RTVI з посиланням на останній звіт експертів.

Через понад два роки після початку війни в Україні Росія, незважаючи на міжнародні санкції, так і не втратила доступу до мікроелектроніки, верстатів із числовим програмним управлінням (ЧПК), програмного забезпечення та компонентів, які використовують в оборонному секторі. Ба більше, слабке дотримання санкцій дало змогу Росії наростити військове виробництво.

Крім цього, Москві вдалося знайти додаткові кошти на оборону і збільшити запаси зброї за рахунок залучення таких партнерів, як Іран і Північна Корея. Це призвело до посилення атак, які створили критичну ситуацію в енергетичному секторі України, зазначили автори доповіді.

«У зв'язку з цим Стенфордська міжнародна робоча група пропонує посилити технологічні заборони для Росії. Ми пропонуємо відтворити Координаційний комітет з експортного контролю (КоКом), створений західним блоком у перші п'ять років після закінчення Другої світової війни, під час холодної війни, для введення технологічного ембарго щодо країн Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ)», – зазначають автори доповіді в документі.

КоКом контролював експорт до СРСР та інших соціалістичних країн, що входять до РЕВ. До нього входили 17 держав, включно із США, Великою Британією, Францією, ФРН, Японією, Туреччиною тощо.

Переважно організація не дозволяла відправляти в СРСР озброєння, обладнання та технології, пов'язані з ядерною енергією, а також промислові товари подвійного призначення.

Щоб посилити технологічне ембарго, Стенфордська міжнародна група також закликала всі західні компанії покинути Росію на час війни з Україною або ж піддатися санкціям, якщо вони продовжать отримувати прибуток від роботи в країні або з російськими організаціями.

«Особливо це стосується відомих західних компаній, таких як Schlumberger і Raiffeisen, які підірвали вплив санкцій у таких важливих секторах, як фінанси і нафта», – зазначили автори доповіді.

Крім того, вони запропонували західним країнам посилити фінансові санкції проти Росії, запровадити жорсткіші персональні обмеження, «зокрема щодо всіх високопосадовців в уряді та приватному секторі, які допомагають фінансувати і підтримувати війну в Росії», і позбавити західних юристів можливості сприяти клієнтам в обході санкцій. 

Нагадаємо, Osint-аґенція Molfar опублікувала компіляцію аналітичних матеріалів, в яких зібрала бізнеси з країн, через які РФ обходить санкції. У переліку є не тільки «звичні» партнери Москви, а й США, Німеччина, Велика Британія, Швейцарія та Чехія.

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Теги: росія санкції експорт ембарго фінанси обмеження

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