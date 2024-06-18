У Києві втричі зменшилась кількість будинків, яким не відключають світло

У жовтні 2022 року таких будинків було 1497 або 12% від загальної кількості. Зараз їх лише 510 або 4%

ДТЕК продовжує спільну роботу з місцевою владою, щоб відключення були максимально справедливими для всіх

У Києві за майже два роки втричі скоротили кількість багатоповерхівок, яким не вимикають світло. Вони були під’єднані до ліній критичної інфраструктури. Про це 18 червня повідомила пресслужба компанії ДТЕК.

«У жовтні 2022 року таких будинків було 1497 або 12% від загальної кількості. Зараз їх лише 510 або 4%», - йдеться в офіційному телеграм-каналі групи ДТЕК.

У компанії додали, що продовжують спільну роботу з місцевою владою, щоб відключення були максимально справедливими для всіх.

Нагадаємо. 18 червня в усіх регіонах України з 00:00 до 24:00 будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати не будуть.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів планує суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших. Про це заявив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в інтерв’ю «Київ 24».

Також повідомлялося, що ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня.

До слова, що буде з українською енергосистемою та відключеннями світла взимку – сказати наразі важко. Зокрема, все залежить від здатності України відновити пошкоджені потужності та атаками Росії. Інформацію деяких ЗМІ та заяви фахівців про тривалі відключення взимку прокоментував голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.