Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Борги перед зеленими інвесторами сягають 24 млрд грн

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Борги перед зеленими інвесторами сягають 24 млрд грн
На ринку електроенергії України є проблема тотального дефіциту коштів
фото: Depositphotos

«Гарантований покупець» працює над погашенням боргів

Недоплата ДП «Гарантований покупець» інвесторам у відновлювану енергетику за вироблену в Україні зелену електроенергію наразі складає 24 млрд грн. Про це заявив Артем Некрасов, директор держпідприємства, зазначаючи, що «Гарантований покупець» працює над погашенням боргів, оскільки від цього залежить будівництво нових зелених електростанцій. 

«Якщо на початок року рівень заборгованості перед ВДЕ був 37 млрд гривень, зараз, через півроку, він зменшився до 24. І сподіваємось, що більша частина цих коштів піде на будівництво нових об'єктів розподіленої генерації», – сказав Некрасов.

За його словами, ситуацію з розрахунками Гарантований покупець покращив завдяки власній торгівельній діяльності, а також виплатами з боку «Укренерго» за борги попередніх періодів.

Водночас він зазначив, що на ринку електроенергії України є проблема тотального дефіциту коштів. Раніше повідомлялося, що компанія «Укренерго» хоче уникнути появи нових боргів при розрахунках за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел.

За інформацією Європейсько-Українського енергетичного агентства, ЄБРР після консультацій з інвесторами у відновлювану енергетику не підтримав ідею уряду про зміну існуючого механізму підтримки галузі, який здійснюється за участі компанії «Укренерго».

ЄУЕА підкреслює, що інвесторів відлякує невідомість, проблема системних боргів і часті наміри державних органів влади змінити правила роботи на ринку.

Теги: Укренерго борг електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З урахуванням ремонтів блоків та останніми руйнуваннями брак електроенергії є катастрофічним
Чому у Києві відключення світла довші, ніж по Україні: пояснення гендиректора Yasno
5 червня, 21:41
Продовження дії відстрочок від мобілізації, закон про англійську мову. Головне за 4 червня
Продовження дії відстрочок від мобілізації, закон про англійську мову. Головне за 4 червня
4 червня, 21:00
При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень
Відключення світла 3 червня в Україні: коли і де не буде електроенергії
2 червня, 19:57
На президентських виборів у Литві переміг чинний президент Гітанас Науседа
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Міні-ТЕЦ зможуть забезпечити близько 300 тис. киян електроенергією, теплом і водою
У Києві будуть встановлені міні-ТЕЦ: що відомо
26 травня, 22:59
Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання
«Укренерго» анонсувало графіки відключень 25 травня
24 травня, 18:47
Прокіп пояснив, що зараз тариф на електроенергію для населення є збитковим
Аналітик пояснив, коли припиняться відключення світла
21 травня, 16:15
Українцям треба бути готовими до того, що можуть бути застосовані графіки відключень взимку та восени
Голова «Укренерго» повідомив, коли скасують графіки відключення електроенергії
19 травня, 22:45
Експерт зауважує, що збільшення платежів від населення може сприяти зниженню боргу «Енергоатома»
Накопичення боргів «Енергоатома» перед постачальниками універсальних послуг є сталою практикою, – експерт
16 травня, 15:33

Новини

Борги перед зеленими інвесторами сягають 24 млрд грн
Борги перед зеленими інвесторами сягають 24 млрд грн
Париж зменшив забруднення повітря на 40%. Як йому це вдалося
Париж зменшив забруднення повітря на 40%. Як йому це вдалося
На Дніпропетровщині лікарню обладнали сонячними панелями
На Дніпропетровщині лікарню обладнали сонячними панелями
Китай побудував найбільший у світі морський вітрогенератор (фото)
Китай побудував найбільший у світі морський вітрогенератор (фото)
В Берліні українські активісти вимагали перейти на зелену енергетику
В Берліні українські активісти вимагали перейти на зелену енергетику
Швидко побудувати нову енергетику і подолати дефіцит допоможе механізм зелених аукціонів – ICC Ukraine
Швидко побудувати нову енергетику і подолати дефіцит допоможе механізм зелених аукціонів – ICC Ukraine

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Після підриву Каховської ГЕС росіяни вчиняють черговий екологічний злочин
22K
Множинне громадянство: куди зникла ідея президента?
17K
Чехія визначилась із майбутнім для українських біженців: є два варіанти
6436
У київському метро пасажирка потрапила під потяг: поліція повідомила деталі події
4948
На Хмельниччині лунають вибухи
3695
В Україні втретє лунав сигнал тривоги

Новини

Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
Сьогодні, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
Вчора, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
Вчора, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
Вчора, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua