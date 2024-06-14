Борги перед зеленими інвесторами сягають 24 млрд грн

«Гарантований покупець» працює над погашенням боргів

Недоплата ДП «Гарантований покупець» інвесторам у відновлювану енергетику за вироблену в Україні зелену електроенергію наразі складає 24 млрд грн. Про це заявив Артем Некрасов, директор держпідприємства, зазначаючи, що «Гарантований покупець» працює над погашенням боргів, оскільки від цього залежить будівництво нових зелених електростанцій.

«Якщо на початок року рівень заборгованості перед ВДЕ був 37 млрд гривень, зараз, через півроку, він зменшився до 24. І сподіваємось, що більша частина цих коштів піде на будівництво нових об'єктів розподіленої генерації», – сказав Некрасов.

За його словами, ситуацію з розрахунками Гарантований покупець покращив завдяки власній торгівельній діяльності, а також виплатами з боку «Укренерго» за борги попередніх періодів.

Водночас він зазначив, що на ринку електроенергії України є проблема тотального дефіциту коштів. Раніше повідомлялося, що компанія «Укренерго» хоче уникнути появи нових боргів при розрахунках за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел.

За інформацією Європейсько-Українського енергетичного агентства, ЄБРР після консультацій з інвесторами у відновлювану енергетику не підтримав ідею уряду про зміну існуючого механізму підтримки галузі, який здійснюється за участі компанії «Укренерго».

ЄУЕА підкреслює, що інвесторів відлякує невідомість, проблема системних боргів і часті наміри державних органів влади змінити правила роботи на ринку.