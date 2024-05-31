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Промоутер Усика прокоментував чутки про завершення професійної кар'єри українцем

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Промоутер Усика прокоментував чутки про завершення професійної кар'єри українцем
фото з відкритих джерел

За словами Красюка, саме цю дату, 21 грудня,  з самого початку розглядали організатори, а дата в жовтні була лише робочою

Олександр Усик не збирається завершувати професійну кар'єру і жодного разу не говорив про своє бажання повісити рукавички на цвях. Про це повідомив промоутер українського боксера Олександр Красюк і розповів, чому для реваншу між українським абсолютним чемпіоном і Тайсоном Ф'юрі обрали саме кінець грудня 

За словами Красюка, саме цю дату, 21 грудня,  з самого початку розглядали організатори, а дата в жовтні була лише робочою.

«Це дата, яку ми розглядали, і це дата, яку ми підтвердили Його Величності. Ми дали слово, що це відбудеться 21 грудня. Планується, що це відбудеться 21 грудня, але, маючи справу з нашим супротивником, ніколи не знаєш, як усе складеться. Чому не в жовтні? Це була робоча дата, яку ми розглядали як один із можливих днів для проведення заходу», – пояснив промоутер. у коментарі Boxing Social.

Красюк зауважив, що у початковій угоді було обмеження за часом до кінця року, тож це цілком їй відповідає. «У нас ніколи не було жодних розмов про те, що Усик йде з боксу. Можливо, були чутки, можливо, хтось ще висловлював свої думки, але ми ніколи це не обговорювали. Це питання не є для нас проблемою. Це завжди рішення бійця. Коли він відчуває, що йому нічого доводити, коли він відчуває, що не хоче прокидатися о п'ятій ранку і проводити три тренування за день, якщо йому це набридло, то, можливо, йому пора повісити рукавички», -  сказав Красюк. 

Нагадаємо, реванш між абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком  і колишнім чемпіоном світу Тайсоном Ф’юрі запланований на 21 грудня.

Український боксер Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, який об'єднав чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Усик після поєдинку звернувся до свого покійного тата зі словами: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили».

Після поєдинку Усик не прийшов на пресконференцію. Він потрапив до лікарні з підозрою на перелом щелепи.

Також Тайсон Ф'юрі заявив, що переміг у бою проти Олександра Усика. Відповідну заяву боксер зробив після поєдинку.

Зазначимо, що букмекери прогнозували перемогу Тайсону Ф'юрі. 

Читайте також: Усик переміг Ф'юрі: гонорари боксерів, доля реваншу і наступний суперник чемпіона
Теги: Олександр Красюк обмеження Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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