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Глава Асоціації добувної промисловості оцінила рішення про імпорт 80% електроенергії для бізнесу

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Глава Асоціації добувної промисловості оцінила рішення про імпорт 80% електроенергії для бізнесу
Кабмін ухвалив зміни до постанови, які передбачають, що будь-який промисловий об’єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб
фото: depositphotos.com

Оринчак: Перед тим, як ухвалювати рішення, уряд мав провести переговори з бізнесом і знайти компроміс

Рішення про імпорт 80% електроенергії для бізнесу, яке ухвалив Кабінет міністрів, абсурдне і потребує перегляду, адже наразі Україна не здатна навіть імпортувати такі обсяги енергії. В результаті українські підприємства просто втратять конкурентоздатність на світових ринках. Про це заявила виконавча директорка Національної Асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак.

«Ми готувалися насправді до імпорту електроенергії, всі великі гравці готувалися. Але до того, що ми будемо імпортувати до 50% електроенергії, і що відновлювальна енергетика може врятувати ситуацію. Але щодо зобов’язання, що ми обов’язково повинні закуповувати 80% імпортної електроенергії – це є абсолютно абсурдним рішенням. Тому що на 80% ми можемо диверсифікувати електроенергію якраз до ЄС, а не навпаки», – наголосила Оринчак.

Вона висловила переконання, що перед тим, як ухвалювати таке рішення, уряд мав провести переговори з бізнесом і знайти компромісне рішення.

«Думаю, ми будемо з цим боротися. Все-таки не можна приватному інвестору сказати, що повинно бути так, і не по-інакшому. Все одно діалог будемо шукати. Зараз у нас дефіцит кадрів, і черговий удар по бізнесу у вигляді зобов’язання 80% імпорту – це виглядає як цілеспрямована політика знищення української економіки. Тому владі перед тим, як підвищувати тарифи і шукати кошти на армію, все-таки потрібно сісти за стіл переговорів з добувним бізнесом», – резюмувала Оринчак.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив зміни до постанови, які передбачають, що будь-який промисловий об’єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб. Укренерго, зі своєї сторони, гарантує промисловості ще 20%. Бізнес виступив різко проти цієї ініціативи, адже ціна за доставку електроенергії через кордон різко підскочить, і підприємствам буде простіше просто зупинитися, чим імпортувати.

Для України це означає відтік валюти та падіння доходів бюджету, який є єдиним джерелом фінансування ЗСУ. При цьому бізнес не проти підвищення долі імпорту, але не більше, ніж до 50% – більше імпортувати в України немає змоги.

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Теги: енергетика імпорт електроенергія Україна

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