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«Укренерго» дало невтішний прогноз щодо ситуації в енергосистемі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Укренерго» дало невтішний прогноз щодо ситуації в енергосистемі
Відключення електроенергії пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій
фото: glavcom.ua

Ремонти атомних електростанцій впливають на тривалість відключень

Ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«У наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж сьогодні. З 11.00 до 23.00 графіки відключень будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби», – йдеться у повідомленні.

Кудрицький зауважив, що так триватиме, орієнтовно, до кінця липня. 

«Це пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій. Тому треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так – досить суттєвими…», – сказав голова «Укренерго»

Володимир Кудрицький зазначив, що на тривалість відключень, на величину дефіциту впливають три фактори.

«Це ремонти атомних електростанцій, які традиційно проводяться влітку. Це величини імпорту. І це погода, яка впливає на споживання», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що за вказівкою «Укренерго», 17 червня по всій Україні знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Усі обленерго застосовуватимуть графіки з 08:00 до 24:00. А втім, «Укренерго» зауважило, що з 11:00 до 22:00 обмеження діятимуть для більшої кількості споживачів, ніж в інші години.

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Теги: Укренерго енергетика електроенергія Україна блекаут відключення

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