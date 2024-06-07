Блекаут в Україні. В «Укренерго» пояснили, чи є ризики системної аварії

Блекаут – це велика системна аварія, за якої баланс між наявною енергію в системі та споживанням порушено

Також у компанії підкреслили, що не варто плутати блекаут з контрольованими відключеннями

Компанія «Укренерго» не передбачає верогідності блекауту в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах. Про це йдеться в коментарі компанії «Укренерго» для «РБК-Україна».

«Наразі «Укренерго» не передбачає можливість такої системної аварії, як блекаут, в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах. Безумовно, це прогноз без урахування можливих російських масованих обстрілів», – зазначили в «Укренерго».

Також у компанії підкреслили, що не варто плутати блекаут з контрольованими відключеннями, які «Укренерго» саме для того і застосовує, щоб збалансувати систему в умовах дефіциту електроенергії.

«Блекаут – це велика системна аварія, за якої баланс між наявною енергію в системі та споживанням порушено, і «Укренерго» не контролює роботу системи», – пояснили в компанії.

Нагадаємо, Україна вже переживала блекаут у листопаді 2022 року. Тоді через російські ракетні удари від електромережі відключилися Рівненська, Південно-Українська та Хмельницька АЕС. Запорізька АЕС перейшла у режим повного блекауту. У всіх регіонах розпочалися аварійні відключення світла.

Раніше повідомлялося, що одним із наслідків нинішніх подій в енергетиці може стати ліквідація нинішніх прайс-кепів (обмеження максимальних цін). Гравці ринку скаржаться, що їм просто невигідно імпортувати електроенергію за нинішніх умов. Цим, за даними джерел «Главкома», певною мірою пояснюються і парадокси з відключенням електроенергії вночі – низька ціна в часи мінімального навантаження плюс відсутність такого попиту як вдень роблять її імпорт невигідним. До того ж вночі знижується потужність гідроелектростанцій.

Також повідомлялося, що світло вимикатимуть в Україні поки не відновиться генерація.

До слова, гендиректор Yasno звернувся до українців з проханням економити електроенергію. За його словами, Україна має три шляхи зменшити дефіцит: відбудова побитої генерації, розширення можливостей по імпорту та економія споживання.