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«Укренерго» скасувало аварійні відключення світла: як діють погодинні обмеження

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Укренерго» скасувало аварійні відключення світла: як діють погодинні обмеження

Обмеження посилено тимчасово через пошкодження ЛЕП внаслідок ворожого обстрілу

В Україні сьогодні, 21 листопада, скасовано аварійні відключення електроенергії, які були застосовані вранці під час повітряної тривоги. Надалі впродовж дня у 16 областях України та Києві діятимуть одна та дві черги відключень. Про це повідомляє «Укренерго». 

Зазначається, що обмеження посилено тимчасово через пошкодження ЛЕП внаслідок ворожого обстрілу.

«Застосовані під час повітряної тривоги аварійні відключення – скасовані», – йдеться у повідомленні «Укренерго». 

Отже, сьогодні, 21 листопада, у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та місті Київ заходи обмеження споживання діятимуть у наступному обсязі: 

  • 08:00 – 19:00 – дві черги відключень;
  • 19:00 – 22:00 – одна черга відключень. 

Як вказали у компанії, причина тимчасового посилення обмежень – пошкодження ліній передачі внаслідок обстрілу

«Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Будь ласка, коли світло повертається за графіком, споживайте електроенергію ощадливо», – додали в «Укренерго».

Раніше повідомлялося, що у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях за вказівкою Укренерго застосовували екстрені відключення електроенергії.  Потім їх скасували і перейшли на погодинні. 

Теги: Укренерго відключення обмеження відключення світла

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