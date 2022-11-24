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В одній із областей запроваджуються всі можливі графіки відключення світла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В одній із областей запроваджуються всі можливі графіки відключення світла
Через атаки енергосистема України зазнала безпрецедентних руйнувань
фото ілюстративне

Спрогнозувати періоди відсутності електроенергії за адресами наразі неможливо

В Івано-Франківській області за вказівкою «Укренерго» одночасно введені графіки аварійних вимкнень, графіки погодинних вимкнень та спеціальні графіки аварійних вимкнень. Про це повідомила голова місцевої ОВА Світлана Онищук.

«Спрогнозувати періоди відсутності електроенергії за адресами наразі неможливо, тому, будь-які раніше опубліковані графіки та прогнози зараз не діють», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через атаки енергосистема України зазнала безпрецедентних руйнувань. Генерації електроенергії критично недостатньо, щоб забезпечити область світлом, особливо відчутно це вдень, коли традиційно збільшилось споживання.

«Щоб не допусти масштабних і складних аварій на мережах, НЕК «Укренерго» має збалансувати енергосистему. Для цього сьогодні протягом доби, щоб зняти навантаження, доведеться вимикати електроенергію без дотримання черг і періодів вимкнень та на непрогнозований час. Додатково можливі вимкнення за адресами, які не належать до черг», – додала Онищук.

Увімкнення відбудеться лише після вказівки від НЕК «Укренерго» після стабілізації системи.

«Тому, тих у кого не буде світла, просимо про розуміння. У тих, в кого воно буде, просимо про максимально можливу економію. Тільки такими діями ми підтримаємо українську енергетику», – зазначила голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що через перенавантаження у електромережі у Рівному терміново розпочато відключення споживачів від енергопостачання.

Нагадаємо, 70% Києва поки залишається без електрики. Енергетики та фахівці «Київводоканалу» працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення столиці. Вже повернули водопостачання на лівому березі міста. 

До слова, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Вчорашній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. 

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.

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Теги: Івано-Франківськ війна росія окупанти Україна

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