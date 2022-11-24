Мер Рівного розповів про ситуацію з електропостачанням у місті

Школи, садочки та позашкільна освіта, сьогодні і завтра відправилися на вимушені канікули

Станом на ранок четверга, 24 листопада, у Рівному жителям повернули світло. Однак через обмеження у споживанні тролейбуси у місті не курсуватимуть. Про це повідомив міський голова Олександр Третяк.

«Через перенавантаження у електромережі терміново розпочато відключення споживачів від енергопостачання», – йдеться в повідомленні.

Через обмеження споживання електроенергії школи, садочки та позашкільна освіта, сьогодні і завтра відправили на вимушені канікули.

«За інформацією ТзОВ «Рівнетеплоенерго», наразі включено 26 котельні; не включено котельні на вул.: Олексинська, 31-а; Біла, 35-а; Чорновола, 99-д», ) додав Третяк.

Нагадаємо, 70% Києва поки залишається без електрики. Енергетики та фахівці «Київводоканалу» працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення столиці. Вже повернули водопостачання на лівому березі міста.

До слова, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Вчорашній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.