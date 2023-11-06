Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укрзалізниця» втрапила у скандал через квитки на відсутні вагони

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Укрзалізниця» втрапила у скандал через квитки на відсутні вагони
Не дивлячись на продані квитки, два вагони десь «загубилися»
фото: Укрзалізниця/Facebook

В компанії пообіцяли компенсувати вартість проїзду 

«Укрзалізниця» в черговий раз втрапила у скандал – пасажири електрички «Конотоп - Фастів» маючи на руках квитки їхали в тамбурі. Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов у Facebook.

Він розповів, що інцидент стався вранці у понеділок, 6 листопада, у поїзді №895. Пасажири електрички не дочекалися двох вагонів, хоч квитки на них продані.

«Укрзалізниця» втрапила у скандал через квитки на відсутні вагони фото 1
Квитки продали, але не було вагонів
Квитки продали, але не було вагонів

«Тепер їдуть у тамбурах, маючи квитки. Був 1,2,5,6,7,8 вагони. Укрзалізниця чи буде компенсації пасажирам? Чи пасажири регіональних поїздів не такі пріоритетні?», – написав Рудоманов.

У коментарях до публікації з'явилася відповідь від «Укрзалізниці» – компанія перепросила за незручності та пообіцяла компенсувати збитки.

«Дійсно, 2 вагони поїзда 895 сполученням Конотоп - Фастів були відчеплені через виявлену несправність колісної пари», – зазначила компанія.

Коментар «Укрзалізниці»
Коментар «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» додала, що пасажирам цих вагонів буде компенсовано вартість проїзду в претензійному порядку.

Нагадаємо, до пасажирських поїздів повернули супровід воєнізованої охорони, які здійснюють постійний контроль за порядком та патрулюють вагони. Вони мають право здійснювати заходи фізичного впливу та використовувати спеціальні засоби, а також розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.

Читайте також: Жіночі купе у потягах: «Укрзалізниця» розповіла про перші проблеми і успіхи ініціативи
Теги: Укрзалізниця скандал потяг квиток

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі, за словами trcgthnf, оцінити ефективність капітальних інвестицій Укрзалізниці у 2022-2023 роках неможливо
Гендиректор Федерації роботодавців транспорту: Ефективність розподілу фінансів в Укрзалізниці сумнівна
2 листопада, 14:21
Чоловіки вимагають від «Укрзалізниці» створення для себе окремих купе
Чоловіки вимагають від «Укрзалізниці» створення для себе окремих купе
30 жовтня, 12:52
Світлана Лобода помітила російську агресію лише після повномасштабного вторгнення у 2022 році
Стало відомо, хто захотів узяти на роботу таксиста, який втрапив у мовний скандал
29 жовтня, 15:42
У півфіналі вагової категорії до 55 кг українка (праворуч) зустрічалася з представницею Болгарії Івет Горановою
Скандал на чемпіонаті світу з карате: українка втратила перемогу через протест
26 жовтня, 15:01
Українська логістика воєнного часу використає придністровський вузол
Запрацювало залізничне сполучення через окуповане Придністровʼя (відео)
24 жовтня, 22:48
Мобілізацію в Україні продовжили вже всьоме
Ділки у соцмережах відкрито продають «білі квитки»
15 жовтня, 18:15
Мама хлопчика, з якого знущалися, не стала подавати заяву в поліцію
На Одещині розгорівся скандал через знущання над школярем, один із кривдників – син учительки
15 жовтня, 17:53
Горожанка заявила, что не признает Верховную Раду
В Червонограде женщина во время дискуссии о названии города заявила, что СССР существует (видео)
11 жовтня, 16:56
Укрзалізниця запроваджує маршалів залізничної безпеки
У поїздах та на вокзалах з'явилися маршали безпеки: які їх задачі
9 жовтня, 13:47

Події в Україні

Російська економіка ризикує «перегрітися» – британська розвідка
Російська економіка ризикує «перегрітися» – британська розвідка
«Укрзалізниця» втрапила у скандал через квитки на відсутні вагони
«Укрзалізниця» втрапила у скандал через квитки на відсутні вагони
ЗСУ за тиждень ліквідували близько 10 батальйонів росіян
ЗСУ за тиждень ліквідували близько 10 батальйонів росіян
Український ОТРК «Сапсан». Гендиректор «Укроборонпрому» заінтригував новиною
Український ОТРК «Сапсан». Гендиректор «Укроборонпрому» заінтригував новиною
Полярне сяйво в Україні: пояснення науковців та цікава версія від МВС
Полярне сяйво в Україні: пояснення науковців та цікава версія від МВС
Вищий антикорупційний суд відправив Микитася під домашній арешт
Вищий антикорупційний суд відправив Микитася під домашній арешт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Командир штурмовиків розповів, від чого найбільше гинуть військові
34K
Удар по 128-й бригаді: нардеп назвав кількість загиблих та поранених
19K
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
Український дипломат назвав митрополита Московської церкви «даром від Бога»
17K
Працівники військкомату намагалися вручити повістки священникам УПЦ МП: чим усе закінчилося
14K
Звідки в Україні взялися Тані, Лєни, Свєти, Саші, Паші і Аркаші?

Новини

Понад 50 боїв за добу: ЗСУ тримають оборону на шістьох напрямках
Сьогодні, 07:28
Удар по Одесі та його наслідки: головне за ніч
Сьогодні, 06:48
Хмарно з проясненнями, місцями дощ: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 03:54
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Підтвердження удару по українських військових, протест в Ізраїлі: головне за ніч
Вчора, 06:30
Дощ, сильні пориви вітру в низці областей: прогноз погоди на 5 листопада
Вчора, 04:47

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту