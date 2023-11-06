«Укрзалізниця» втрапила у скандал через квитки на відсутні вагони
В компанії пообіцяли компенсувати вартість проїзду
«Укрзалізниця» в черговий раз втрапила у скандал – пасажири електрички «Конотоп - Фастів» маючи на руках квитки їхали в тамбурі. Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов у Facebook.
Він розповів, що інцидент стався вранці у понеділок, 6 листопада, у поїзді №895. Пасажири електрички не дочекалися двох вагонів, хоч квитки на них продані.
«Тепер їдуть у тамбурах, маючи квитки. Був 1,2,5,6,7,8 вагони. Укрзалізниця чи буде компенсації пасажирам? Чи пасажири регіональних поїздів не такі пріоритетні?», – написав Рудоманов.
У коментарях до публікації з'явилася відповідь від «Укрзалізниці» – компанія перепросила за незручності та пообіцяла компенсувати збитки.
«Дійсно, 2 вагони поїзда 895 сполученням Конотоп - Фастів були відчеплені через виявлену несправність колісної пари», – зазначила компанія.
«Укрзалізниця» додала, що пасажирам цих вагонів буде компенсовано вартість проїзду в претензійному порядку.
Нагадаємо, до пасажирських поїздів повернули супровід воєнізованої охорони, які здійснюють постійний контроль за порядком та патрулюють вагони. Вони мають право здійснювати заходи фізичного впливу та використовувати спеціальні засоби, а також розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.
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