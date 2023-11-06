«Укрзалізниця» втрапила у скандал через квитки на відсутні вагони

Не дивлячись на продані квитки, два вагони десь «загубилися»

В компанії пообіцяли компенсувати вартість проїзду

«Укрзалізниця» в черговий раз втрапила у скандал – пасажири електрички «Конотоп - Фастів» маючи на руках квитки їхали в тамбурі. Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов у Facebook.

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Він розповів, що інцидент стався вранці у понеділок, 6 листопада, у поїзді №895. Пасажири електрички не дочекалися двох вагонів, хоч квитки на них продані.

Квитки продали, але не було вагонів

«Тепер їдуть у тамбурах, маючи квитки. Був 1,2,5,6,7,8 вагони. Укрзалізниця чи буде компенсації пасажирам? Чи пасажири регіональних поїздів не такі пріоритетні?», – написав Рудоманов.

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У коментарях до публікації з'явилася відповідь від «Укрзалізниці» – компанія перепросила за незручності та пообіцяла компенсувати збитки.

«Дійсно, 2 вагони поїзда 895 сполученням Конотоп - Фастів були відчеплені через виявлену несправність колісної пари», – зазначила компанія.

Коментар «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» додала, що пасажирам цих вагонів буде компенсовано вартість проїзду в претензійному порядку.

Нагадаємо, до пасажирських поїздів повернули супровід воєнізованої охорони, які здійснюють постійний контроль за порядком та патрулюють вагони. Вони мають право здійснювати заходи фізичного впливу та використовувати спеціальні засоби, а також розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.