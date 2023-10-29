Стало відомо, хто захотів узяти на роботу таксиста, який втрапив у мовний скандал

Світлана Лобода помітила російську агресію лише після повномасштабного вторгнення у 2022 році

Чоловіка покликала на роботу співачка, яка раніше виступала в Росії

Співачка Світлана Лобода покликала на роботу таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирів українською мовою. Вона опублікувала відео, де молодий чоловік відповідає на хейт і додала: «Я готова цього хлопця взяти на роботу».

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Скріншот зі сторінки Світлани Лободи в Instagram

Після такого вчинку Світлану Лободу жорстко захейтили. Так, блогер Богдан Беспалов заявив, що раніше захищав Лободу і говорив, що вона заслужила другий шанс. Однак зараз він переконаний, що їй не місце в Україні.

«Я був одним з небагатьох, хто довго підтримував у медіа просторі Лободу. Я вважав, що медійні люди, які все переосмислили, повинні мати шанс. Але Світлана забиває останні цвяхи в труну своєї кар'єри. Підтримавши таксиста, вона лише показала, що малороска», – написав Беспалов у своєму Telegram-каналі.

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Він додав, що фінансова допомога на відновлення Ірпеня та пісні українською мовою – це спроби Лободи врятувати кар'єру.

«Гидко. Світлані не місце в Україні. Ніколи!», – підсумував Беспалов.

Раніше таксист, який потрапив у мовний скандал, несподівано заговорив українською.

Нагадаємо, у Києві трапився черговий мовний скандал, водій таксі (як зазначає одна з пасажирок, компанії Bolt), відмовився обслуговувати пасажирів державною мовою. На запитання про причину такої відмови, водій сказав «ви хворі люди». Таким чином він порушив статтю 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Згідно з нею, усі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

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Також у компанії Bolt заявили, що глибоко стурбовані неприпустимими діями водія, який відмовився обслуговувати пасажирів українською.