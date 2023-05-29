Сотні загиблих та поранених окупантів: наслідки «бавовни» поблизу Маріуполя (відео)

Понад 400 росіян з різним ступенем поранень госпіталізовано в лікарню

Внаслідок «бавовни» у Юр’віці поблизу Маріуполя загинули 100 окупантів. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

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«100 «хороших русских» вже ніколи не будуть воювати. Хіба що в пеклі», – йдеться в повідомленні.

Крім того, понад 400 росіян з різним ступенем поранень госпіталізовано в лікарню № 2. Також «відмінусовано» станцію зв’язку та радіоелектронної боротьби.

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Влучання сталося в п’ятитиповерхову будівлю. За проєктом в цій будівлі з комфортом розміщувалося 120 відпочіваючих.

«Якщо переробляти на казарми, в кімнаті можна розміщувати біля 4-5 людей. Тобто місткість як казарми орієнтовно до 650 нелюдів. За інформацією від Маріупольського спротиву вчора завезли туди чотири автобуси на той момент живої сили», – додав Андрющенко.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі останнім часом часто лунають вибухи.

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До слова, триває 460-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, не рахуючись із втратами, продовжує вести загарбницьку війну, нехтувати Міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.