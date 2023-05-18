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Нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили, як росіяни намагалися обманути ППО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили, як росіяни намагалися обманути ППО
Росіяни намагалися ввести в оману ЗСУ
фото ілюстративне

Перед завданням удару надводний ракетоносій вийшов у зону пуску на чергування у Чорне море

У ніч на 18 травня російські війська під час нічного обстрілу України намагалися обманути ППО. Про це повідомила речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк телеканалу «24 канал».

Зокрема російські окупанти перед ракетною атакою вивели ракетоносії у Чорному морі на пункти базування, щоб ввести в оману ЗСУ.

«Безпосередньо перед завданням удару надводний ракетоносій вийшов у зону пуску на чергування у Чорне море та випустив «Калібри». Зараз підраховуємо, скільки їх було», – сказала Гуменюк.

Також вона додала, що одна з ракет влучила в промисловий обʼєкт, через що загинув його охоронець. Російським військам, за словами Гуменюк, здається, що промислові обʼєкти можуть бути базами чогось. Їм «невтямки», що у розвинутій країні можуть бути логістичні склади, наприклад, зернові термінали, в яких може зберігатись зерно. Ним Україна годує весь світ, підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, у ніч на 18 травня Росія завдала чергового ракетного удару по Одещині. Більшість ракет ворога збито над морем силами ППО. Проте є влучання у промисловий об'єкт: одна людина загинула, двох – поранено.

Крім того, під ранок у столиці прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Ворог атакував ракетами і безпілотниками. У декількох районах впали уламки, виникла пожежа. За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені.

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Теги: пожежа росія окупанти Чорне море Україна ворог війна системи ППО

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