Нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили, як росіяни намагалися обманути ППО

Перед завданням удару надводний ракетоносій вийшов у зону пуску на чергування у Чорне море

У ніч на 18 травня російські війська під час нічного обстрілу України намагалися обманути ППО. Про це повідомила речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк телеканалу «24 канал».

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Зокрема російські окупанти перед ракетною атакою вивели ракетоносії у Чорному морі на пункти базування, щоб ввести в оману ЗСУ.

«Безпосередньо перед завданням удару надводний ракетоносій вийшов у зону пуску на чергування у Чорне море та випустив «Калібри». Зараз підраховуємо, скільки їх було», – сказала Гуменюк.

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Також вона додала, що одна з ракет влучила в промисловий обʼєкт, через що загинув його охоронець. Російським військам, за словами Гуменюк, здається, що промислові обʼєкти можуть бути базами чогось. Їм «невтямки», що у розвинутій країні можуть бути логістичні склади, наприклад, зернові термінали, в яких може зберігатись зерно. Ним Україна годує весь світ, підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, у ніч на 18 травня Росія завдала чергового ракетного удару по Одещині. Більшість ракет ворога збито над морем силами ППО. Проте є влучання у промисловий об'єкт: одна людина загинула, двох – поранено.

Крім того, під ранок у столиці прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Ворог атакував ракетами і безпілотниками. У декількох районах впали уламки, виникла пожежа. За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені.