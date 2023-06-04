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Трагедія на Дніпропетровщині: фото наслідків

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Трагедія на Дніпропетровщині: фото наслідків
Рятувальники приборкали полум'я та почали одразу розбирати завали
фото: Сергій Лисак / Telegram

Росіяни влучили між двома двоповерховими житловими будинками, де виникли дві пожежі: загинула дитина

Ввечері російські окупанти атакували Дніпропетровщину й влучили між двома двоповерховими будинками. Будівлі фактично зруйновані – унаслідок удару під завалами опинилися люди. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Сергій Лисак у Telegram.

Ввечері 3 червня окупанти завдали удару по Підгородненській громаді Дніпровського району. Росіяни влучили між двома двоповерховими житловими будинками, де виникли дві пожежі.

Рятувальники приборкали полум'я та почали одразу розбирати завали.

Унаслідок обстрілу постраждали 22 людини, зокрема пʼять дітей. Наразі відомо про одну загиблу дитину.

У мережі показали фото наслідків атаки. Від будинків майже нічого не залишилось.

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Наслідки ворожої атаки
фото: Сергій Лисак / Telegram

Внаслідок обстрілу також була пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу, який розташований неподалік місця влучання ворожої ракети.

Пошкоджені 10 приватних будинків, авто, магазин та газопроводи.

За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети. Крім того, російська ракета вбила дитину.

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Теги: Дніпропетровщина обстріл

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