Трагедія на Дніпропетровщині: фото наслідків

Росіяни влучили між двома двоповерховими житловими будинками, де виникли дві пожежі: загинула дитина

Ввечері російські окупанти атакували Дніпропетровщину й влучили між двома двоповерховими будинками. Будівлі фактично зруйновані – унаслідок удару під завалами опинилися люди. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Сергій Лисак у Telegram.

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Ввечері 3 червня окупанти завдали удару по Підгородненській громаді Дніпровського району. Росіяни влучили між двома двоповерховими житловими будинками, де виникли дві пожежі.

Рятувальники приборкали полум'я та почали одразу розбирати завали.

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Унаслідок обстрілу постраждали 22 людини, зокрема пʼять дітей. Наразі відомо про одну загиблу дитину.

У мережі показали фото наслідків атаки. Від будинків майже нічого не залишилось.

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Наслідки ворожої атаки фото: Сергій Лисак / Telegram

Внаслідок обстрілу також була пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу, який розташований неподалік місця влучання ворожої ракети.

Пошкоджені 10 приватних будинків, авто, магазин та газопроводи.

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За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети. Крім того, російська ракета вбила дитину.