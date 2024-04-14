Ще один гарячий напрямок: експерт розповів, де, крім Часового Яру, наступатимуть окупанти

Мусієнко припускає, що ворог прагнутиме витіснити українські війська з висот довкола Вугледара

Російські окупанти продовжують наступати на Часів Яр. Ситуація складна, тривають запеклі бої. Чому цей напрямок і саме місто такі важливі для росіян, пояснив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

«Було очевидно, що після взяття Авдіївки цей напрямок стане пріоритетним для ворога. Він для них дуже важливий з точки зору просування на Костянтинівку, а далі – у бік Слов'янська і Краматорська. Їм дуже важливо цей напрямок зафіксувати, тому вони йдуть туди», – каже Мусієнко.

На його думку, є ще один потенційно гарячий напрямок, це – Вугледар. Експерт припускає, що найближчим часом бої там посиляться.

«Там противник намагається розвинути рух в напрямку Курахового. Але може статися так, що вони захочуть з північного флангу атакувати і там пробувати затискати наші позиції. Тому що Вугледар так розташований, що з півдня окуповані території, зі сходу також, а тепер вони намагаються ще з півночі обходити через Курахове», – зазначає аналітик.

Мусієнко припускає, що ворог прагнутиме витіснити українські війська з висот довкола Вугледара, адже звідти Сили оборони можуть загрожувати великому залізничному вузлу – Волновасі. Саме це – одна із ключових ланок ділянки залізниці, яку будує Росія на окупованих територіях із Ростова-на-Дону до окупованого Криму.

«Як тільки покращиться ситуація із забезпеченням українських військ, робота по зриву будівництва залізниці, зокрема через знищення мостів через Кальміус та ураження вузлових станцій, продовжаться», – підсумував експерт.

Нагадаємо, вище військове керівництво РФ доручило своїм загарбникам захопити Часів Яр Донецької області до 9 травня. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Також Сирський повідомив про суттєве загострення обстановки на східному фронті в Україні. Це повʼязано насамперед зі значною активізацією наступу противника після так званих «президентських виборів у РФ».