Найбільш ймовірний напрям майбутнього російського наступу

По ситуації на фронті та по війні загалом на ранок 12 квітня 2024 року:

Головне управління розвідки повідомило, що Кремль вирішив взяти та відправити на війну проти України до 2500 осіб із складу Тихоокеанського флоту.

Вони потрібні для швидкого поповнення санітарних втрат у 155-ій та 40-ій бригадах морської піхоти, що уже зараз воюють проти ЗСУ, так і для формування нової мотострілецької бригади, яка зараз формується у Воронежі.

Це поки одиничний приклад, але він цікавий в тому контексті, що росіянам на даному етапі не вистачило власних мобілізаційних спроможностей, тому їм вкотре довелось забирати особовий склад з-за Уралу.

Ще одна показова річ – російські пропагандисти майже весь минулий рік «прогрівали» свою аудиторію тим, що на базі бригад морської піхоти планується розгортати уже дивізії як з’єднання вищого рівня потужності.

Але на практиці виявилось, що ніяких дивізій у російській морській піхоті досі нема, досі воюють бригадами і є проблеми, як поповнювати поточні втрати.

Також із важливого – за поточними підрахунками, протягом 1-11 квітня найбільша кількість сутичок із російськими окупантами відбулась саме на Новопавлівському (224) та Бахмутському (195) напрямках, а от найменша – на Куп’янському (всього 5).

Ці цифри на даний момент показують, що найбільш ймовірним вектором майбутнього російського наступу зараз виглядає Донбас. Хоча фактору «оперативної раптовості» з вибором іншого напрямку – виключати не можна.

Ще із важливого – Польща заявила, що можливо передасть зенітні ракети до радянських систем ППО. У випадку з поляками мова про комплекси С-125, «Оса» та «Куб», які є гарними для знищення «Шахедів» та дозвукових крилатих ракет ворога.

За напрямками по фронту наразі:

Авдіївський напрямок

Російські нападники продовжують робити спроби обійти оборону наших військ в районах населених пунктів Уманське, Первомайське та Новокалинове, залучали авіацію, успіху не мали.

Бахмутський напрямок

Армія РФ збільшила активність атак, але бажаного результату не досягла.

Тут треба розуміти, що росіяни саме на цьому напрямку наразі вимушені зосереджувати свої зусилля не тільки на Часовому Яру, але й досі на тих же Іванівці та Кліщіївці, і Білогорівці Луганської області.

Куп’янський та Лиманський напрямки

За останню добу ворог взагалі тут не вів штурми.

Новопавлівський напрямок

Ситуація лишається загалом без змін.

Південь загалом

Ворожі штурми в районах Кринок, Старомайорського та Роботиного не досягли бажаного для росіян результату.