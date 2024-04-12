Головна Думки вголос Іван Киричевський
search button user button menu button
Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Найбільш ймовірний напрям майбутнього російського наступу

glavcom.ua
Збройні сили України продовжують захищати рідну землю
фото: ЗСУ

По ситуації на фронті та по війні загалом на ранок 12 квітня 2024 року:

Головне управління розвідки повідомило, що Кремль вирішив взяти та відправити на війну проти України до 2500 осіб із складу Тихоокеанського флоту.

Вони потрібні для швидкого поповнення санітарних втрат у 155-ій та 40-ій бригадах морської піхоти, що уже зараз воюють проти ЗСУ, так і для формування нової мотострілецької бригади, яка зараз формується у Воронежі.

Це поки одиничний приклад, але він цікавий в тому контексті, що росіянам на даному етапі не вистачило власних мобілізаційних спроможностей, тому їм вкотре довелось забирати особовий склад з-за Уралу.

Ще одна показова річ – російські пропагандисти майже весь минулий рік «прогрівали» свою аудиторію тим, що на базі бригад морської піхоти планується розгортати уже дивізії як з’єднання вищого рівня потужності.

Але на практиці виявилось, що ніяких дивізій у російській морській піхоті досі нема, досі воюють бригадами і є проблеми, як поповнювати поточні втрати.

Також із важливого – за поточними підрахунками, протягом 1-11 квітня найбільша кількість сутичок із російськими окупантами відбулась саме на Новопавлівському (224) та Бахмутському (195) напрямках, а от найменша – на Куп’янському (всього 5).

Ці цифри на даний момент показують, що найбільш ймовірним вектором майбутнього російського наступу зараз виглядає Донбас. Хоча фактору «оперативної раптовості» з вибором іншого напрямку – виключати не можна.

Ще із важливого – Польща заявила, що можливо передасть зенітні ракети до радянських систем ППО. У випадку з поляками мова про комплекси С-125, «Оса» та «Куб», які є гарними для знищення «Шахедів» та дозвукових крилатих ракет ворога.

За напрямками по фронту наразі:

Авдіївський напрямок

Російські нападники продовжують робити спроби обійти оборону наших військ в районах населених пунктів Уманське, Первомайське та Новокалинове, залучали авіацію, успіху не мали.

Бахмутський напрямок

Армія РФ збільшила активність атак, але бажаного результату не досягла.

Тут треба розуміти, що росіяни саме на цьому напрямку наразі вимушені зосереджувати свої зусилля не тільки на Часовому Яру, але й досі на тих же Іванівці та Кліщіївці, і Білогорівці Луганської області.

Куп’янський та Лиманський напрямки

За останню добу ворог взагалі тут не вів штурми.

Новопавлівський напрямок

Ситуація лишається загалом без змін.

Південь загалом

Ворожі штурми в районах Кринок, Старомайорського та Роботиного не досягли бажаного для росіян результату.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Донбас армія втрати ворог війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі на Полтавщині: є постраждалі
Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі на Полтавщині: є постраждалі
8 квiтня, 22:30
За словами президента, Путін хоче мобілізувати на 1 червня додатково 300 тис. військових
Росія планує мобілізувати 300 тис. осіб на початку літа – Зеленський
3 квiтня, 15:14
Росія не шкодує техніки, живої сили, безпілотників та бомб, щоб захопити Часів Яр
Що буде, якщо Росія захопить Часів Яр? Командир батальйону «Ахіллес» відповів
30 березня, 10:39
Кейт Міддлтон була не єдиним членом королівської сім’ї, хто став об’єктом хвилі дезінформації
Кремль поширював дезінформацію про принцесу Уельську – ЗМІ
28 березня, 14:35
Українські військові успішно їм протидіють ворожим диверсантам
Російські диверсанти шукають слабкі місця в обороні на кордоні однієї з областей
24 березня, 23:20
За словами польського очільника МЗС, передача Taurus матиме значний вплив на здатність України захищатися від РФ
Польський міністр пояснив, як ракети Taurus змінять ситуацію на полі бою
20 березня, 10:41
Влада Білгородщини обмежить в'їзд на територію семи населених пунктів 
Влада Білгородщини встановлює блокпости через наступ російських добровольців
20 березня, 09:15
Тренування відбувалося на одному з британських полігонів, де реалістично відтворена урбанізована місцевість
Генштаб показав, як британці навчають українських військових штурмувати будівлі (фото)
20 березня, 00:46
Підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали ударів по району зосередження особового складу та артилерійському засобу РФ
Сили оборони уразили дві системи ППО окупантів
12 березня, 20:04

Іван Киричевський

Найбільш ймовірний напрям майбутнього російського наступу
Найбільш ймовірний напрям майбутнього російського наступу
«Класика» війни на виснаження. До чого варто готуватись українцям
«Класика» війни на виснаження. До чого варто готуватись українцям
Шалені втрати росіян. Про ситуацію на фронті та по війні загалом
Шалені втрати росіян. Про ситуацію на фронті та по війні загалом
Росіяни почали отримувати адекватну відповідь за свої удари по нашому Харкову
Росіяни почали отримувати адекватну відповідь за свої удари по нашому Харкову
Чи будуть у новому пакеті від США касетні Atacms?
Чи будуть у новому пакеті від США касетні Atacms?
Ракети Taurus: недоліки та переваги
Ракети Taurus: недоліки та переваги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Ветеран АТО розповів, як Залужний збирався змінити хід війни
135K
Одна з країн Європи заманює українських біженців збільшенням виплат
81K
Патрульна поліція нехай патрулює, а усі інші правоохоронні органи мають мобілізувати мінімум 50% апарату
32K
Новий закон про мобілізацію. Кому приготуватися
22K
Турецький мирний план. Путін бігом підтвердив готовність
7734
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:53
Короткочасні дощі в низці областей: прогноз погоди на 12 квітня
Сьогодні, 04:25
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
В Україні має бути створений місцевий ринок газу – Українська енергетична біржа
Вчора, 17:51
Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
Вчора, 14:57
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Вчора, 06:53

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua