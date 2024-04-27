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На Авдіївськом напрямку ворог за підтримки авіації намагається витіснити ЗСУ із займаних рубежів

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Авдіївськом напрямку ворог за підтримки авіації намагається витіснити ЗСУ із займаних рубежів
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра
фото: Генштаб Збройних сил України/Facebook

Протягом доби на фронті зафіксовано 71 бойове зіткнення

 

Триває 794-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби зафіксовано 71 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 31 ракетний та 46 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це у вечірньом зведенні 27 квітня інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Стрілеча, Синельникове та Вовчанські Хутори Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Хрінівка, Леонівка Чернігівської області; Миропільське, Нова Слобода, Клюси Сумської області.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Кислівка Харківської області; Новоєгорівка, Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 12 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області; Тернів Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Серебрянського лісництва Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області; Терни, Ямполівка, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Спірне, Іванівське, Кліщіївка та Новий Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр та Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Архангельське, Новожеланне та Карлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Архангельське, Сокіл та Новопокровське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та західніше Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Білогір’я, Роботине, П’ятихатки Запорізької  області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, проте, протягом доби, наступальних (штурмових) дій не вів.  Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кринки та Іванівка Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Іванівка, Новотягинка, Велетенське, Кізомис Херсонської області.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у 21-му засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України. Він заявив, що ситуація на фронті має тенденцію до загострення

За даними аналітиків ISW, російські окупанти просунулися на північний захід від Авдіївки. Ворог має намір обійти Часів Яр та створити умови для оперативного оточення і захоплення населеного пункту.

Теги: авіація Макіївка ворог Вугледар Часів Яр

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