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П'ять головних подій 30 грудня

glavcom.ua
П'ять головних подій 30 грудня
Незважаючи на війну, уряд дбатиме про пенсіонерів та інші соціальні категорії у 2023 році
фото з відкритих джерел

Під Бахмутом російські окупанти зазнали великих втрат

У наступному році уряд проіндексує пенсії, НКРЕКП відмінила рішення про підвищення тарифів на воду, Медведчук пішов в атаку на Зеленського. Ці та інші події 30 грудня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі важливих подій.

Уряд анонсував індексацію пенсій у наступному році

Не зважаючи на війну, уряд планує провести у 2023 році індексацію пенсій. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Попри повномасштабну війну з Росією, майже 11 млн українських пенсіонерів вчасно отримують свої виплати.

Кабмін продовжив дію відстрочок для військовозобов'язаних

На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України ухвалив рішення про автоматичне продовження терміну дії бронювання для військовозобов'язаних. Ці зміни передбачають автоматичне продовження терміну дії бронювання військовозобовʼязаних в умовах воєнного стану ще на три місяці.

ЗСУ повідомили про великі втрати ворога під Бахмутом

Ворог зазнав значних втрат під Бахмутом. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Череватий  зазначив, що фортеця Бахмут у Донецькій області – це символ неспроможності ворога, а також боротьби і незламності українців, зараз там тривають запеклі бої.

Підвищення тарифів на воду: Національна комісія змінила рішення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала постанову про підвищення тарифів на водопостачання, яка була ухвалена 27 грудня.

Медведчук очухався і пішов в атаку на Зеленського

Нардеп від «Опозиційної платформи – За життя» і кум Путіна Віктор Медведчук має намір скасувати санкції, які проти нього в Україні запровадила Рада нацбезпеки і оборони. Відповідний позов 29 грудня надійшов до Верховного суду. 

Нагадаємо, триває 310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

 

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Теги: Кабмін росія Віктор Медведчук тарифи війна уряд пенсія Бахмут

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