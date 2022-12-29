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Розвідка пояснила, чому Росія прагне захопити Бахмут

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка пояснила, чому Росія прагне захопити Бахмут
З моменту деокупації Херсона українські сили ведуть запеклі бої з російськими військами навколо Бахмута
фото: Українська Правда

За словами Буданова наступ на Бахмут очолює ПВК «Вагнер»

Російські загарбники хочуть захопити Бахмут, оскільки це б відкрило б їм шляхи на інші опорні пункти на сході. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданова в інтерв'ю BBC.

Як зазначив голова розвідки, для Росії захоплення Бахмута порушило б лінії постачання України та відкрило б шлях для просування до інших українських опорних пунктів на сході, включаючи Краматорськ і Слов’янськ.

За словами Буданова наступ на це місто очолює ПВК «Вагнер». Вважається, що її засновник Євген Пригожин хоче захопити місто як «політичний приз» на тлі суперництва між високопоставленими російськими чиновниками.

Нагадаємо, Буданов також пояснив, чому українські війська не просуваються на фронті.

Триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

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Теги: Міноборони Слов’янськ Авдіївка Україна місто Кирило Буданов наступ Бахмут Андрій Шкіль розвідка

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