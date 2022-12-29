Розвідка пояснила, чому Росія прагне захопити Бахмут

З моменту деокупації Херсона українські сили ведуть запеклі бої з російськими військами навколо Бахмута

За словами Буданова наступ на Бахмут очолює ПВК «Вагнер»

Російські загарбники хочуть захопити Бахмут, оскільки це б відкрило б їм шляхи на інші опорні пункти на сході. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданова в інтерв'ю BBC.

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Як зазначив голова розвідки, для Росії захоплення Бахмута порушило б лінії постачання України та відкрило б шлях для просування до інших українських опорних пунктів на сході, включаючи Краматорськ і Слов’янськ.

За словами Буданова наступ на це місто очолює ПВК «Вагнер». Вважається, що її засновник Євген Пригожин хоче захопити місто як «політичний приз» на тлі суперництва між високопоставленими російськими чиновниками.

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Нагадаємо, Буданов також пояснив, чому українські війська не просуваються на фронті.

Триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.