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Корупція в ЄС: Європарламент ініціює зняття недоторканності з двох депутатів

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Корупція в ЄС: Європарламент ініціює зняття недоторканності з двох депутатів
фото з відкритих джерел

За даними ЗМІ, йдеться про двох ключових фігурантів «Катаргейту» – італійця Андреа Коццоліно та бельгійця Марка Тарабеллу

Президентка Європпарламенту Роберта Мецола у понеділок, 2 січня, ініціювала термінову процедуру зняття недоторканності з двох депутатів на підставі запиту бельгійських судових органів у справі «Катаргейту», повідомила пресслужба Європарламенту.

Після опрацювання питання в комітеті рішення виноситься на пленарне засідання. У такому разі для зняття недоторканності потрібна проста більшість голосів. Президентка Європарламенту сподівається, на завершення цих процедур до 13 лютого.

Також Мецола планує у найближчі тижні викласти своє бачення реформи Європейського парламенту, аби попередити виникнення корупційних скандалів на кшталт «Катаргейту».

«З найпершого моменту Європейський парламент зробив усе, що було в його силах, щоб допомогти у розслідуванні, і ми будемо й далі гарантувати, що безкарності не буде. Винні побачать, що цей парламент – на боці закону», – сказала вона.

Офіційно імена євродепутатів, з яких будуть знімати недоторканність, не називають, та джерела агенції AFP підтверджують, що йдеться про двох ключових фігурантів «Катаргейту» – італійця Андреа Коццоліно та бельгійця Марка Тарабеллу.

Як відомо, бельгійські слідчі 12 грудня обшукали офіси Європейського парламенту в Брюсселі у рамках розслідування ймовірних хабарів від Катару, що приймає чемпіонат світу з футболу. Бельгійська поліція заарештувала чотирьох осіб, серед яких є віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі, депутатка від Греції. Кайлі відсторонили від виконання обов’язків, її також виключили з групи соціалістів і демократів у парламенті та грецької лівоцентристської партії Pasok.

Попередньо відомо, що троє інших обвинувачених є громадянами Італії.

У той же час Катар заперечує будь-які правопорушення.

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Теги: Європарламент скандал корупція Катар

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