У Чернівцях легковик влетів в евакуатор: багато постраждалих, серед яких діти

Внаслідок автопригоди травмувалися двоє дітей

У Чернівцях, увечері 9 липня, сталася ДТП в результаті, якої постраждали 11 людей, зокрема 2 дітей. Про це повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області.

«Внаслідок зіткнення автомобіля «Volkswagen Transporter» з евакуатором «Mercedes-Benz», тілесні ушкодження отримали водій та 10 пасажирів мікроавтобуса. Лікарі госпіталізували потерпілих до медичного закладу», – йдеться в повідомлення.

Відомо, що 69-річний водій автомобіля «Volkswagen Transporter», рухаючись по вулиці Галицький Шлях у Чернівцях, зіткнувся з евакуатором «Mercedes-Benz», під керуванням 62-річного жителя Тернопільської області, котрий виїжджав з вулиці Коломийської.

Внаслідок аварії керумавальник та 10 пасажирів мікроавтобуса, серед яких двоє дітей 9 та 12 років, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Лікарі швидкої медичної допомоги госпіталізували потерпілих до лікарні для надання необхідної допомоги.

Водія іншого транспортного засобу та ще двох громадян медики оглянули і надали допомогу без госпіталізації.