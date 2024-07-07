Масштабна аварія на Рівненщині: названо основні версії ДТП

Унаслідок ДТП загинув шестирічний хлопчик

Національна поліція України повідомила назвала основні версії трагічної аварії на Рівненщині, що забрала життя 14 людей.

«Усі 14 загиблих ідентифіковані: це жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років. Наймолодшій жертві ДТП – хлопчикові, четвертого липня виповнилось шість. Серед загиблих – його батьки. Вижила в автотрощі лише 57-річна бабуся – жителька Нетішина. У неї медики діагностували закритий перелом передпліччя, закриту черепно-мозкову травму та забої грудної клітки. Загрози її життю не має», – йдеться у повідомленні

Поліція допитала потерпілу та стало відомо, що вона бачила як на автобус їде вантажівка.

Наразі розглядають такі версії ДТП:

зіткнення вантажівки на смузі зустрічного руху із маршруткою відбулось унаслідок розгерметизації колеса,

випуск на лінію ТЗ (Ред. – транспортного засобу) із технічною несправністю,

неуважність водія, порушення ПДР (Ред. – правила дорожнього руху) або ж інші обставини непереборної сили.

Призначено орієнтовно 18 експертиз, за результатами яких будуть встановлені додаткові обставини, зокрема й те, чи були водії у стані сп’яніння.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині трапилася масштабна автотроща. Автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом.

Згодом за даними слідства стало відомо, що 6 липня на дорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» поблизу села Верхів Рівненського району Рівненської області водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з маршруткою «Рівне-Хмельницький». Внаслідок ДТП загинули водії обох транспортних засобів, а також 12 пасажирів мікроавтобуса, серед яких шестирічний хлопчик.