Бомбардування Києва потрапило в прямий ефір іноземних журналістів (відео)
Ракетний удар по Києву нанесено близько другої години ночі
Сталися щонайменше чотири потужні удари
Нове бомбардування Києва, що сталося близько 1:42 3 березня, відбулося під час прямого ефіру іноземних журналістів. Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко та опублікував відповідне відео.
Нагадаємо, потужні вибухи пролунали в районі станції метро «Дружби народів».
Нагадаємо, увечері 2 березня окупанти завдали новий ракетний удар по Києву: вибухнуло біля залізничного вокзалу.
Згодом стало відомо, що ворог цілився в Міноборони. Біля київського вокзалу впали рештки ракети (відео).
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