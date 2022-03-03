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    Бомбардування Києва потрапило в прямий ефір іноземних журналістів (відео)

    Ракетний удар по Києву нанесено близько другої години ночі - Бомбардування Києва потрапило в прямий ефір іноземних журналістів (відео)
    Ракетний удар по Києву нанесено близько другої години ночі

    Сталися щонайменше чотири потужні удари

    Нове бомбардування Києва, що сталося близько 1:42 3 березня, відбулося під час прямого ефіру іноземних журналістів. Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко та опублікував відповідне відео.

    Нагадаємо, потужні вибухи пролунали в районі станції метро «Дружби народів».

    Нагадаємо, увечері 2 березня окупанти завдали новий ракетний удар по Києву: вибухнуло біля залізничного вокзалу.

    Згодом стало відомо, що ворог цілився в Міноборони. Біля київського вокзалу впали рештки ракети (відео).

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    Теги: Росія окупанти Київ війна бомбардування #stoprussia
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    Бомбардування Києва потрапило в прямий ефір іноземних журналістів (відео)