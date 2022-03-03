Жертвами російської агресії стали вже понад 750 мирних українців – ООН

У результаті ракетного удару по телецентру в Києві загинули п’ять осіб

Серед загиблих є 18 неповнолітніх

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 752 жертви серед мирного населення за час російської повномасштабної військової агресії. Про це повідомляє CNN.

У звіті йдеться, що до півночі 1 березня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 227 загиблих, у тому числі 15 у віці до 18 років.

Крім того, кількість поранених цивільних склала 525 особи.

Раніше ДСНС України повідомило, що станом на ранок 2 березня в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії загинули понад дві тисячі громадян, не рахуючи наших захисників.

Тим часом стало очевидно, що у Путіна закінчуються ресурси: він посилає на забій курсантів.

Охтирка Сумської області оговтується після потужних артилерійських обстрілів російських окупантів. Вони зруйнували майже половину міста.

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