Жертвами російської агресії стали вже понад 750 мирних українців – ООН
У результаті ракетного удару по телецентру в Києві загинули п’ять осіб
Серед загиблих є 18 неповнолітніх
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 752 жертви серед мирного населення за час російської повномасштабної військової агресії. Про це повідомляє CNN.
У звіті йдеться, що до півночі 1 березня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 227 загиблих, у тому числі 15 у віці до 18 років.
Крім того, кількість поранених цивільних склала 525 особи.
Раніше ДСНС України повідомило, що станом на ранок 2 березня в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії загинули понад дві тисячі громадян, не рахуючи наших захисників.
Тим часом стало очевидно, що у Путіна закінчуються ресурси: він посилає на забій курсантів.
Охтирка Сумської області оговтується після потужних артилерійських обстрілів російських окупантів. Вони зруйнували майже половину міста.