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    Жертвами російської агресії стали вже понад 750 мирних українців – ООН

    У результаті ракетного удару по телецентру в Києві загинули п&rsquo;ять осіб - Жертвами російської агресії стали вже понад 750 мирних українців – ООН

    У результаті ракетного удару по телецентру в Києві загинули п’ять осіб

    Серед загиблих є 18 неповнолітніх

    Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 752 жертви серед мирного населення за час російської повномасштабної військової агресії. Про це повідомляє CNN.

    У звіті йдеться, що до півночі 1 березня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 227 загиблих, у тому числі 15 у віці до 18 років.

    Крім того, кількість поранених цивільних склала 525 особи.

    Раніше ДСНС України повідомило, що станом на ранок 2 березня в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії загинули понад дві тисячі громадян, не рахуючи наших захисників.

    Тим часом стало очевидно, що у Путіна закінчуються ресурси: він посилає на забій курсантів.

    Охтирка Сумської області оговтується після потужних артилерійських обстрілів російських окупантів. Вони зруйнували майже половину міста.

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    Теги: Росія окупанти ООН війна населення #stoprussia
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    Жертвами російської агресії стали вже понад 750 мирних українців – ООН