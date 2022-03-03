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    Події в Україні

    Окупанти бомбардували Ізюм: є жертви і руйнування (фото, відео)

    Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих - Окупанти бомбардували Ізюм: є жертви і руйнування (фото, відео)
    Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих
    фото з відкритих джерел

    Росіяни атакували житлові будинки

    Місто Ізюм, що на Харківщині, зазнало бомбардувань. Про це повідомив заступник мера міста Володимир Мацокін, пише «Суспільне».

    Вже відомо про щонайменше трьох загиблих людей.

    Атака почалася приблизно о 23:59. Удару зазнала багатоповерхівка та приватний будинок.

    У приватному будинку – щонайменше троє мирних людей загинули.

    Нагадаємо, учора під Харковом Збройні сили розбили елітний російський підрозділ – Арестович.

    Як відомо, «Укрзалізниця» відкрила додаткові евакуаційні рейси з Києва та Харкова.

    Раніше під Харковом поліцейські знищили ворожі танки (відео).

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    Теги: окупанти Харківщина будинок
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    Окупанти бомбардували Ізюм: є жертви і руйнування (фото, відео)