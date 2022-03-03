Ситуація на Чернігівщині: військові РФ обстрілюють «швидкі» та пожежні

Ворог звіріє і нападає на автівки надзвичайних служб

Російські окупаційні війська у Чернігівській області не дають можливості доправити гуманітарні вантажі до відрізаних від постачання закладів, обстрілюють автомобілі медиків і ДСНС. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram-каналі.

«Ворог звіріє. Не можемо домовитись про гуманітарний коридор для відрізаних від постачання закладів (наприклад, психлікарня у Халявині). Окупанти стріляють в авто швидкої допомоги та ДСНС по всій області», – йдеться у повідомленні.

Також він повідомив, що у Чернігів сьогодні (2 березня – ред.) прибули чотири фури із продуктами, які розподіляють через торгівельні мережі.

«Пропрацьовуємо наступні поставки. Проблем із продуктами не буде. Це не враховуючи допомоги від приватників... Соціальні заклади для літніх людей, для дітей у Чернігові та області: всі з продуктами, персонал працює», – зазначив Чаус.

За його словами, ситуація з ліками гірша, на поставку очікують лише завтра. Поки що лікувальні заклади обмінюються найнеобхіднішим. Власники аптек домовляються про доставку зі складів ліків відповідно до потреби. Продаж ліків запускає одна з продуктових мереж міста.

Обласна військова адміністрація координує доставку гуманітарних вантажів з областей. Охочих організувати доставку вже зараз в рази більше потреби, сказав Чаус.

Він додав, що громадам точково допомагають з розв'язанням проблем: продукти, електропостачання тощо та запевнив, що блокпости у Чернігові забезпечуються усім необхідним.

Нагадаємо, раніше влада Чернігова закликала жителів залишатися вдома або в укриттях, бо виїзди з міста заміновані.

До слова, напередодні у новому бою під Крутами українці ліквідували приблизно 200 росіян.

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