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РФ піднімала в небо авіацію: в Україні була оголошена повітряна тривога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ піднімала в небо авіацію: в Україні була оголошена повітряна тривога

Громадянам слід негайно пройти в укриття

Станом на 12:20 у Києві оголошена повітряна тривога. Згодом сигнал поширився і на інші області. Об 12:30 тривогу було скасовано

Моніторингові телеграм-канали повідомляли про виліт МІГ-31 к з території РФ.

Триває 520-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими Силами оборони. 

Теги: тривога

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