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У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Києві пролунали вибухи: працює ППО
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Жителям «почервонілих» регіонів слід негайно перейти в укриття

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги, працює ППО. Про це повідомляє КМВА. 

Раніше міська влада попередила жителів столиці про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

«Увага! Київ - загроза застосування ворогом ударних БпЛА типу «Shahed», – попередив очільник КМВА Сергій Попко.

Він закликав киян залишатися в укриттях.

У столиці та багатьох областях України оголошено повітряну тривогу у зв'язку із запуском з території Росії дронів-камікадзе.

Раніше повідомлялося, що у Токмаку (Запорізька область), тимчасово підконтрольному російським окупантам, пролунала серія вибухів. Прилетіло 6 разів поспіль в стороні Молочанська, на околицях Токмака. Також у мережі повідомляється про ймовірну детонацію.

Зокрема вночі 19 червня на півночі тимчасово окупованого Криму пролунала серія вибухів, після чого чути звуки стрілянини з кулеметів. Пізніше були помічені вертольоти та пролунав звук стрілянини з кулеметів.

До слова, зранку 18 червня українські захисники вразили великий склад боєприпасів російських окупантів у селищі Рикове Херсонської області. Увечері того ж дня в мережі поширилися фото з місця влучання.

Теги: вибух Київ влада

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