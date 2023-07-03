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На українському ринку набирає популярності фрукт-гібрид (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
На українському ринку набирає популярності фрукт-гібрид (фото)
В Україні розпочався сезон незвичної ягоди
фото: ілюстративне

Українці активно купують гібрид черешні та вишні

В Україні триває сезон черешні. Поряд із звичнимим сортами з'явився новий український тренд – гібрид вишні та черешні, або черевишня. Про це пише AgroPortal.ua посилаючись на слова директора одеського гуртового ринку «Початок» Олександра Воропаєва.

«Черевишня така ж м'ясиста, як вишня, але солодка, як черешня. За три останні роки черевишня дуже сподобалася місцевим споживачам, і одесити вже її чекають», – зазначив Олександр Воропаєв.  

Він також додав, що цього року, як і минулого, відчувається нестача саме якісної української черешні. Причина не лише у військовій агресії Росії, а й у несприятливих погодних умовах навесні.

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Цікаво, що перший гібрид вишні та черешні був виведений у Великій Британії ще в 17-му столітті, там і отримав назву «May Duk» – у перекладі «Травневий Герцог». З середини двадцятих років 20-го століття ці гібриди стали поширюватися і застосовуватися селекціонерами в колишньому СРСР, але поступово залишились тільки у колекціях розплідників. Зараз мода на все незвичне повертається, що змусило садівників згадати і про черевишню.

Професіонали запевняють, що зовні дерево подібне до  звичайної вишні, проте висота дерева трохи нижче, його крона трохи більш розлога, а листя трохи більше.

Смакові якості плодів також подібні до вишні. При цьому розмір ягід та їх цукристість аналогічні черешні, що робить смак черевишні привабливішим, ніж класичні сорти вишні. Смак ягід дуже гармонійний. Перші сорти  були досить теплолюбними, але результати селекції не змусили на себе довго чекати. Робота селекціонерів дозволила створити сорти повністю адаптовані до помірного клімату. Плодоношення дерева починається на третій рік після посадки і  кожне дерево дає близько 10 кілограмів ягід за сезон.

Нагадаємо, незначного зниження цін на популярні серед українців фрукти слід очікувати не раніше кінця цього місяця.Про це  заявив аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» УКАБ Максим Гопка.

«На внутрішньому ринку України тільки починають з’являтися черешня та абрикоси вітчизняного виробника. Цього року врожай надходить пізніше, ніж минулого, оскільки плодові дерева, котрі рано цвіли, постраждали через заморозки та грибкові хвороби» – пояснює експерт. Він також додав, що врожай абрикосів буде менше, ніж минулорічний. 

Максим Гопка зазначив, що подібна ситуація із ранніми сортами черешні, яким не вистачало тепла, а погодні умови стали причиною дрібних плодів. Зараз ранні сорти надходять з Миколаївської, Чернівецької та Закарпатської областей. Решта регіонів розпочнуть поставки за тиждень-два.

Читайте також: Експерти назвали орієнтовну ціну на черешню та полуницю влітку
Теги: Одеса Миколаїв фрукти абрикоси Максим Гопка черешня

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