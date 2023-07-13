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Нічна атака Росії: ЗСУ повідомили, звідки ворог запускав дрони і ракети

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нічна атака Росії: ЗСУ повідомили, звідки ворог запускав дрони і ракети
У Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах столиці зафіксовано падіння уламків
фото з відкритих джерел

Ворог постійно застосовує комбіновані атаки й вишукує можливість обійти українські системи ППО

Ніч у південних регіонах України, як і в решті областей була неспокійна. Ворог застосовував тактику розосередження Сил оборони, в тому числі й протиповітряної оборони. Про це розповіла начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Запуски «шахідів» відбувалися як із класичного напрямку – з узбережжя Азовського моря так і з Курської області. Серед хвиль пусків дронів також відбувалися пуски ракет з акваторії Чорного моря. Оскільки південні регіони ще залишаються під загрозою нових ударів, ми поки ситуацію не коментуємо, лише підбиваємо підсумки цієї атаки. Але слід заявити, що протиповітряна оборона спрацювала потужно», – йдеться в повідомленні.

Гуменюк наголосила на тому, що ворог постійно застосовує комбіновані атаки й вишукує можливість обійти наші системи ППО щоб завдати нам максимальних уражень.

Минулої ночі окупанти тероризували Україну дронами «Шахед» і ракетами «Калібр». Вибухи лунали в Києві, у Кропивницькому та на Хмельниччині. У столиці уламки дронів упали у п’яти районах, унаслідок чого одна людина загинула, ще четверо постраждали, є руйнування.

У ніч на 13 липня українськими областями ширилася повітряна тривога. Небезпека охопила майже всі регіони. У столиці тривога тривала з 00:14 до 3:10. 

Спочатку вибух пролунав на Хмельниччині, а потім серія вибухів прогриміла у столиці. Наші сили протиповітряної оборони знищили приблизно десяток ворожих цілей.

 

Теги: окупанти ЗСУ безпілотник небезпека ворог тривога системи ППО

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