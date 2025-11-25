На Сумщині 25 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла

«Будь ласка, коли світло з’являється у вашій оселі, не вмикайте всі енергоємні прилади одночасно»

На Сумщині діють графіки погодинних і аварійних відключень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумиобленерго.

«Будь ласка, коли світло з’являється у вашій оселі, не вмикайте всі енергоємні прилади одночасно, щоб уникнути різких коливань напруги. Вкотре нагадуємо: цих знеструмлень не було б, якби не енергетичний терор з боку Росії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 листопада у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак. «Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.