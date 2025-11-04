Промисловість на межі зупинки: Федерація металургів попереджає про наслідки підвищення тарифу на передачу електроенергії

Федерація металургів закликала утримати тарифи на передачу електроенергії: Україна ризикує втратити кадровий потенціал

Постійне підвищення тарифів на електроенергію з боку НЕК «Укренерго» може поставити під загрозу існування промисловості в Україні. Про це заявив голова Федерації металургів України Сергій Біленький, коментуючи можливе зростання тарифів на передачу електроенергії у 2026 році.

За його словами, енергоємні підприємства вже вичерпали запас міцності, а чергове підвищення ставок зробить їх роботу економічно неможливою.

«Це вже не питання конкурентоспроможності, а питання, чи залишиться в Україні промисловість взагалі. «Укренерго» зручно перекладати всі проблеми на бізнес, не надто переймаючись власною ефективністю. Але запас міцності енергоємного виробництва давно вичерпано», – зауважив Біленький.

Він наголосив, що наслідки такої політики будуть системними: зупинка підприємств, скорочення персоналу, падіння податкових надходжень і валютної виручки експортерів.

«Змусити зупинити промислове підприємство набагато легше, ніж потім відновити його роботу. Ми ризикуємо втратити головне – кадровий потенціал. І якщо зараз економіка ще якось балансує за рахунок міжнародної підтримки, то після війни усе втрачене буде неможливо надолужити», – попередив він.

Голова Федерації металургів закликав владу не допустити ухвалення необґрунтованих рішень щодо підвищення тарифів і наголосив, що ефективність державних енергетичних компаній повинна забезпечуватися внутрішніми реформами, а не тиском на промисловість, яка залишається основою української економіки.