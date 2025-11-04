Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Промисловість на межі зупинки: Федерація металургів попереджає про наслідки підвищення тарифу на передачу електроенергії

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Промисловість на межі зупинки: Федерація металургів попереджає про наслідки підвищення тарифу на передачу електроенергії
Енергоємні підприємства вже вичерпали запас міцності, зазначив Біленький
фото: glavcom.ua

Федерація металургів закликала утримати тарифи на передачу електроенергії: Україна ризикує втратити кадровий потенціал 

Постійне підвищення тарифів на електроенергію з боку НЕК «Укренерго» може поставити під загрозу існування промисловості в Україні. Про це заявив голова Федерації металургів України Сергій Біленький, коментуючи можливе зростання тарифів на передачу електроенергії у 2026 році.

За його словами, енергоємні підприємства вже вичерпали запас міцності, а чергове підвищення ставок зробить їх роботу економічно неможливою.

«Це вже не питання конкурентоспроможності, а питання, чи залишиться в Україні промисловість взагалі. «Укренерго» зручно перекладати всі проблеми на бізнес, не надто переймаючись власною ефективністю. Але запас міцності енергоємного виробництва давно вичерпано», – зауважив Біленький.

Він наголосив, що наслідки такої політики будуть системними: зупинка підприємств, скорочення персоналу, падіння податкових надходжень і валютної виручки експортерів.

«Змусити зупинити промислове підприємство набагато легше, ніж потім відновити його роботу. Ми ризикуємо втратити головне – кадровий потенціал. І якщо зараз економіка ще якось балансує за рахунок міжнародної підтримки, то після війни усе втрачене буде неможливо надолужити», – попередив він.

Голова Федерації металургів закликав владу не допустити ухвалення необґрунтованих рішень щодо підвищення тарифів і наголосив, що ефективність державних енергетичних компаній повинна забезпечуватися внутрішніми реформами, а не тиском на промисловість, яка залишається основою української економіки.

Читайте також:

Теги: економіка тарифи промисловість Укренерго енергетика електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СЗР констатує втрату фінансової стійкості в ключових секторах
Російська економіка демонструє системне падіння – розвідка
1 листопада, 10:50
Експерти з кібербезпеки та європейські виробники стверджують, що китайський конгломерат зможе зламати європейську енергосистему
Європа готує обмеження для китайських сонячних технологій: що сталося
27 жовтня, 14:45
Трейдери, що продають російську нафту, почали здавати конкурентів під санкції – Bloomberg
Трейдери, що продають російську нафту, почали здавати конкурентів під санкції – Bloomberg
24 жовтня, 23:05
Трамп пропонує запровадити тариф на російську нафту для Китаю
The Telegraph: Трамп створює фонд перемоги України, який фінансуватиметься коштом Китаю
16 жовтня, 17:47
Директор Центру транспортних стратегій пояснив, як треба вирішити проблему збитків Укрзалізниці
Директор Центру транспортних стратегій пояснив, як треба вирішити проблему збитків Укрзалізниці
13 жовтня, 14:30
Чи повторить Росія долю Німеччини у Першій світовій?
Чи повторить Росія долю Німеччини у Першій світовій?
9 жовтня, 22:59
Найбільший виробник сільгосптехніки у Росії – «Ростсільмаш» працює лише три дні на тиждень
Великі підприємства в Росії переходять на скорочений тиждень
9 жовтня, 04:59
Один працівник у металургії створює до восьми робочих місць у суміжних галузях, – Метінвест
Один працівник у металургії створює до восьми робочих місць у суміжних галузях, – Метінвест
8 жовтня, 15:28
Окупанти масовано вдарили по енергетичній інфраструктурі України
Окупанти масовано вдарили по енергетичній інфраструктурі України
30 жовтня, 06:53

Економіка

«Метінвест» посилює адвокацію промисловості за кордоном
«Метінвест» посилює адвокацію промисловості за кордоном
Промисловість на межі зупинки: Федерація металургів попереджає про наслідки підвищення тарифу на передачу електроенергії
Промисловість на межі зупинки: Федерація металургів попереджає про наслідки підвищення тарифу на передачу електроенергії
Рада ЄС схвалила п'ятий транш Україні на понад 1,8 млрд євро: куди підуть кошти
Рада ЄС схвалила п'ятий транш Україні на понад 1,8 млрд євро: куди підуть кошти
Підвищення тарифів «Укрзалізниці». Інгулецький ГЗК попередив про наслідки
Підвищення тарифів «Укрзалізниці». Інгулецький ГЗК попередив про наслідки
Тимошенко «знайшла» для бюджету 175 млрд грн
Тимошенко «знайшла» для бюджету 175 млрд грн
Збільшення імпорту газу. Експерт пояснив, що грає на руку Україні
Збільшення імпорту газу. Експерт пояснив, що грає на руку Україні

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua