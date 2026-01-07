Втрати ворога станом на 7 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 040 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 7 січня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 7 січня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 7 січня втратила:
- особового складу – близько 1 214 500 (+1 040) осіб.
- танків – 11 515 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 865 (+2) од.
- артилерійських систем – 35 857 (+26) од.
- РСЗВ – 1 595 (+2) од.
- засоби ППО – 1 269 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 101 849 (+406) од.
- крилаті ракети – 4 137 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 73 224 (+122) од.
- спеціальна техніка – 4 037 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1414-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0