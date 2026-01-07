РФ накопичує ресурси у Серебрянському лісі: що задумали окупанти
«З початку року росіяни активізували роботу із накопичення ресурсів у Серебрянському лісі»
Ситуація навколо Дронівки на Донеччині залишається напруженою. Окупанти планують малими групами обійти цей населений пункт. Про це повідомляє 81-ша аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, передає «Главком».
«З початку року росіяни активізували роботу із накопичення ресурсів у Серебрянському лісі (на Луганщині, – «Главком»). Таким чином, противник намагається підвищити забезпечення своїх передових позицій, які планують малими групами обійти Дронівку», – йдеться у повідомленні.
Бригада наголосила: «Кінцевою метою противника є встановлення повного контролю над населеним пунктом Дронівка та просування у бік Платонівки та Закітного. У разі окупації даних населених пунктів та з урахуванням складного рельєфу місцевості, ворог зможе безперешкодно налаштовувати логістичне забезпечення вздовж річки Сіверський Донець. Таким чином, це загрожує просуванню у бік Лиману та Слов’янська».
До слова, завдання взяти Покровськ та Мирноград до Нового року для ворога провалена. Однак в 2026 році противник націлений дотиснути ці два населені пункти.
Нагадаємо, що оборона міста Родинське Покровського району Донецької області триває. Заяви російських пропагандистів про захоплення населеного пункту не відповідають дійсності.
