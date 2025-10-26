Головна Київ Новини
У Києві скасовано графіки погодинних відключень світла

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Укренерго» скасувало графіки погодинних відключень світла у Києві на 26 жовтня

За рішенням Національної енергетичної компанії «Укренерго» у Києві на неділю, 26 жовтня 2025 року, було скасовано застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження НЕК «Укренерго».

Скасування графіків означає, що енергетична система столиці та прилеглого регіону має достатню потужність для забезпечення споживачів без застосування планових обмежень.

Нагадаємо, графіки погодинних відключень застосовувалися в попередні дні для балансування енергосистеми після російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Як відомо, в Україні 26 жовтня будуть діяти відключення світла в окремих регіонах країни. Причина – наслідки масованих атак Росії на енергетичні об'єкти країни, які завдали шкоди інфраструктурі та ускладнили баланс в енергосистемі. Світло для споживачів вимикатимуть із 09:00 до 22:00, проте обсяг відключень буде значно меншим. 

Так, побутових споживачів будуть вимикати з 09:00 до 22:00, вимикатися буде від 0,5 до 1 черги за раз.

Для промислових споживачів з 09:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності.

