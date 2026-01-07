Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 7 січня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Нині триває 1414-й день повномасштабної війни
На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів

За минулу добу відбулося 221 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора загарбники завдали двох ракетних та 90 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 236 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 6200 дронів-камікадзе та здійснили 3288 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 123 – з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Воздвижівка, Прилуки, Юльївка, Зелене, Верхня Терса Запорізької області; Гаврилівка Дніпропетровської області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 82 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські війська зупинили 15 атак противника в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки.

На Куп’янському напрямку

Учора відбулося сім атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Піщаного, Петропавлівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в українську оборону поблизу Мирного, Зарічного, Дерилового, Карпівки, Середнього та у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Чернещина, Новосергіївка, Озерне.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили чотири атаки противника у бік Різниківки.

На Краматорському напрямку

Відбулося шість бойових зіткнень в районі населених пунктів Васюківка, Часів Яр та в бік Бондарного. 

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 18 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик та у бік Степанівки, Іванопілля, Миколайпілля й Софіївки.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Нове Шахове, Гришине, Сухецьке.

На Олександрівському напрямку

Противник вчора здійснив 13 атак у районах населених пунктів Олександроград, Вербове, Солодке, Злагода і у бік Олексіївки та Іванівки.

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили одну атаку росіян у напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1414-й день повномасштабної війни в Україні.

