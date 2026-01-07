Атака на Дніпро: влада повідомила про стан постраждалих дітей (фото)

У Дніпрі виникло кілька пожеж

РФ понівечила багатоповерхівки у Дніпрі

У Дніпрі через нічну масовану атаку безпілотниками постраждали семеро людей, серед них двоє – діти. Очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив про їх стан, передає «Главком».

«Дівчинка восьми років буде оговтуватися вдома, 16-річну ж доправили до медзакладу в стані середньої тяжкості», – йдеться у повідомленні.

фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Зокрема, у місті виникло кілька пожеж, всі загасили. Понівечені багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлі, авто, інфраструктура, газогін.

«БпЛА агресор поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району. Там зайнялася приватна оселя. Нікополь противник обстріляв з артилерії», – додав Гайваненко.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу в десяти багатоповерхівках у Дніпрі було пошкоджено кілька сотень вікон, а також є дані про пошкодження мереж опалення в одному з будинків. Окрім цього, були знищені автомобілі.