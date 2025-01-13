В одній з областей застосовуються аварійні графіки відключення світла

Енергетики наголошують, що сьогодні з 08:00 до 19:00 є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії

Внаслідок нічної дронової атаки у Житомирській області застосовуються графіки аварійних відключень світла. Про це повідомляє «Укренерго».

«Внаслідок нічної дронової атаки – вранці застосовуються аварійні відключення у Житомирській області. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого ворогом обладнання», – йдеться у повідомленні.

Енергетики наголошують, що сьогодні з 08:00 до 19:00 є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії:

«Будь ласка, за можливості – не користуйтесь у цей період потужними електроприладами та не вмикайте в мережу кілька приладів одночасно».

Нагадаємо, Польща може наростити імпорт електроенергії до України завдяки перерозподілу пропускної здатності серед інших країн ЄС. Зараз максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії з країн ЄС в Україну та Молдову становить загалом 2100 МВт. З боку ЄС ця спроможність розподілена між чотирма сусідніми з Україною країнами Євросоюзу – Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною.