Цінові бар’єри на енергоринку знижують ефективність використання імпортного потенціалу – експерт

Скасування цінових обмежень могло б зменшити кількість відключень електроенергії – директор Центру дослідження енергетики

Україна недостатньо використовує можливості імпорту електроенергії з Європи. Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі 24 каналу.

За словами експерта, головною перешкодою є регуляторні обмеження, введені Національною комісією з регулювання ринків електроенергетики та комунальних послуг (НКРКП).

«Дивіться, ми насправді не використовуємо повністю ті можливості по імпорту, які в нас є. Головна причина цього регуляторні обмеження, які ввела Національна комісія з регулювання ринків електроенергетики та комунальних послуг, так зване НКРЕКП», – зазначив Харченко.

Експерт підкреслив, що ці обмеження почали діяти ще до повномасштабної війни і досі не скасовані. Як наслідок, імпортний перетин з Європи часто використовується лише на 20-30%.

«Бо регуляторні обмеження, які працюють, вони фактично не дають можливості, особливо взимку, імпортувати електроенергію в ті моменти, коли вона в європейських країнах вища за певний рівень обмежень, введений НКРЕКП», – пояснив директор Центру дослідження енергетики.

Харченко також додав, що зараз ціни на електроенергію в Європі перевищують діючі цінові обмеження, що практично унеможливлює імпорт. Він впевнений, що скасування цих обмежень могло б значно покращити ситуацію з відключеннями електроенергії в Україні.

«Я вам скажу, що якби ці обмеження не діяли, ми б мали точно на чергу менше», - підсумував Харченко.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також заявив, що неефективне регулювання НКРЕКП перешкоджає збільшенню імпорту електроенергії, що могло б значно зменшити тривалість відключень світла в Україні.