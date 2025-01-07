Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Польща погодилася забезпечити Україну електроенергією в разі відмови Словаччини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Польща погодилася забезпечити Україну електроенергією в разі відмови Словаччини
Очільниця Міністерства клімату та довкілля заявила, що Польща готова підтримати енергосистему України
фото з відкритих джерел

Польща має можливість збільшити продажі електроенергії в Україну

Польща готова забезпечити Україну електроенергією, якщо Словаччина дотримається обіцянки і припинить постачання. Про це заявила міністерка клімату та довкілля Пауліна Генніг-Клоска, повідомляє Reuters.

«Польща зможе збільшити продажі електроенергії в Україну, але тільки якщо Україна про це попросить. Наш оператор готовий, справа лише в тому, чи захоче Україна, чи доведеться ним скористатися. Поведінка Фіцо спрямована проти Європи», – сказала чиновниця.

Нагадаємо, Польща може наростити імпорт електроенергії до України завдяки перерозподілу пропускної здатності серед інших країн ЄС. Зараз максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії з країн ЄС в Україну та Молдову становить загалом 2100 МВт. З боку ЄС ця спроможність розподілена між чотирма сусідніми з Україною країнами Євросоюзу – Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив перестати постачати електроенергію Україні, якщо Київ зупинить транспортування російського газу до Центральної Європи.

Варто зазначити, що Роберт Фіцо не вперше погрожує Україні через заборону транзиту російського газу. Прем'єр-міністр Словаччини заявляв раніше, що його країна може розглянути заходи проти України, зокрема йшлося про скорочення підтримки українських біженців.

Однак згодом стало відомо, що оператор електричних систем Словаччини продовжуватиме постачання електроенергії Україні, попри погрози прем’єра Роберта Фіцо зупинити експорт.

Читайте також:

Теги: Польща електроенергія Словаччина енергетика відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Зупинка транзиту – це не лише економічне або технічне рішення, а й символ незалежності та геополітичної сили України»
Зупинка транзиту російського газу – геополітична перемога України
Вчора, 15:04
Прем’єр-міністр Роберт Фіцо провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві
Словацька прокуратура проведе перевірку візиту Фіцо до Путіна
27 грудня, 2024, 19:18
Мешканці деяких новобудов стикаються з неможливістю сплачувати за електроенергію за тарифами, встановленими державою для побутових споживачів
5 тис. грн у місяць за опалення у смарт-квартирі. Власники житла з електропаленням потрапили у пастку
26 грудня, 2024, 20:34
Орбан запропонував своєрідну хитрість, яка дозволить транспортувати блакитне паливо з Росії
Орбан пропонує вдатися до хитрощів, щоб транспортувати російський газ через Україну
21 грудня, 2024, 19:51
F-16 у небі над Варшавою під час військового параду
Польща готова збивати російські ракети. Міністр оборони назвав умову
21 грудня, 2024, 19:09
13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти
Чому РФ знову атакує енергетику: аналітики ISW назвали неочікувану причину
14 грудня, 2024, 08:32
28 листопад МАГАТЕ теж повідомляло, що три атомні електростанції України зменшили виробництво електроенергії
Більшість енергоблоків України знизили потужність через ранкову атаку РФ
13 грудня, 2024, 12:27
Польща підняла авіацію через масований обстріл України
Польща підняла авіацію через масований обстріл України
13 грудня, 2024, 08:34
Графіки відключення світла діятимуть по-новому: названо справжню мету
Графіки відключення світла діятимуть по-новому: названо справжню мету
12 грудня, 2024, 16:58

Економіка

Польща погодилася забезпечити Україну електроенергією в разі відмови Словаччини
Польща погодилася забезпечити Україну електроенергією в разі відмови Словаччини
Чехія вперше за 20 років досягла показника витрат на оборону у 2% ВВП
Чехія вперше за 20 років досягла показника витрат на оборону у 2% ВВП
Ціна газу в Європі впала до рекордних значень – ICE
Ціна газу в Європі впала до рекордних значень – ICE
На аукціоні в Японії продано рибу за $1,3 млн: у чому її особливість
На аукціоні в Японії продано рибу за $1,3 млн: у чому її особливість
Найбільший крижаний острів у світі відкриває новий аеропорт: подробиці
Найбільший крижаний острів у світі відкриває новий аеропорт: подробиці
У нерухомість яких країн Європи варто інвестувати у 2025 році: перелік
У нерухомість яких країн Європи варто інвестувати у 2025 році: перелік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 січня: ситуація на фронті
139K
Четверта за кількістю населення країна світу офіційно приєдналася до БРІКС
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 січня 2025
25K
Окупанти прорвали кордон на Чернігівщині? Заява Держприкордонслужби
25K
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23K
«Це жахливо». Поет-пісняр оцінив текст хіта, який виконав дует відомих артистів

Новини

Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Вчора, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Вчора, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Вчора, 03:25
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Вчора, 02:56
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Вчора, 02:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua