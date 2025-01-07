Польща погодилася забезпечити Україну електроенергією в разі відмови Словаччини

Польща має можливість збільшити продажі електроенергії в Україну

Польща готова забезпечити Україну електроенергією, якщо Словаччина дотримається обіцянки і припинить постачання. Про це заявила міністерка клімату та довкілля Пауліна Генніг-Клоска, повідомляє Reuters.

«Польща зможе збільшити продажі електроенергії в Україну, але тільки якщо Україна про це попросить. Наш оператор готовий, справа лише в тому, чи захоче Україна, чи доведеться ним скористатися. Поведінка Фіцо спрямована проти Європи», – сказала чиновниця.

Нагадаємо, Польща може наростити імпорт електроенергії до України завдяки перерозподілу пропускної здатності серед інших країн ЄС. Зараз максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії з країн ЄС в Україну та Молдову становить загалом 2100 МВт. З боку ЄС ця спроможність розподілена між чотирма сусідніми з Україною країнами Євросоюзу – Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив перестати постачати електроенергію Україні, якщо Київ зупинить транспортування російського газу до Центральної Європи.

Варто зазначити, що Роберт Фіцо не вперше погрожує Україні через заборону транзиту російського газу. Прем'єр-міністр Словаччини заявляв раніше, що його країна може розглянути заходи проти України, зокрема йшлося про скорочення підтримки українських біженців.

Однак згодом стало відомо, що оператор електричних систем Словаччини продовжуватиме постачання електроенергії Україні, попри погрози прем’єра Роберта Фіцо зупинити експорт.