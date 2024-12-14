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Відключення світла в Києві та області 14 грудня: як діятимуть графіки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Відключення світла в Києві та області 14 грудня: як діятимуть графіки
Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року
фото з відкритих джерел

В період з 00:00 до 13:00 в Києві застосовуватиметься одна черга відключень

Сьогодні, 14 грудня, у столиці та Київській області графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 по 23:00. Про це повідомляє ДТЕК.

Так, в період з 00:00 до 13:00 в Києві застосовуватиметься одна черга відключень.

З 13:00 до 17:00 вимикатимуть дві черги, а після і до 22:00 – знову лише одну.

Відключення світла в Києві та області 14 грудня: як діятимуть графіки фото 1

За інформацією ДТЕК, електроенергію в області виключатимуть за таким графіком:

  • 1 група: відключення з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 18:00.
  • 2 група: відключення з 15:00 до 19:00.
  • 3 група: відключення з 09:00 до 10:00.
  • 4 група: відключення з 00:00 до 04:00 та з 18:00 до 22:00.
  • 5 група: відключення з 12:00 до 16:00 та з 21:00 до 23:00.
  • 6 група: відключення з 03:00 до 07:00 та з 13:00 до 16:00.
Відключення світла в Києві та області 14 грудня: як діятимуть графіки фото 2

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року.

Нагадаємо, вчора вранці по всій території України пролунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакували нашу країну ракетами та безпілотниками.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

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Теги: відключення світла електроенергія енергетика Київ війна Київщина

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