Відключення світла в Києві та області 14 грудня: як діятимуть графіки

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року

В період з 00:00 до 13:00 в Києві застосовуватиметься одна черга відключень

Сьогодні, 14 грудня, у столиці та Київській області графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 по 23:00. Про це повідомляє ДТЕК.

Так, в період з 00:00 до 13:00 в Києві застосовуватиметься одна черга відключень.

З 13:00 до 17:00 вимикатимуть дві черги, а після і до 22:00 – знову лише одну.

За інформацією ДТЕК, електроенергію в області виключатимуть за таким графіком:

1 група: відключення з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 18:00.

2 група: відключення з 15:00 до 19:00.

3 група: відключення з 09:00 до 10:00.

4 група: відключення з 00:00 до 04:00 та з 18:00 до 22:00.

5 група: відключення з 12:00 до 16:00 та з 21:00 до 23:00.

6 група: відключення з 03:00 до 07:00 та з 13:00 до 16:00.

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року.

Нагадаємо, вчора вранці по всій території України пролунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакували нашу країну ракетами та безпілотниками.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.