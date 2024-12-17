Відключення світла на Дніпропетровщині 18 грудня: графіки

Згідно з новими графіками усі групи тепер ділять ще на дві підгрупи

У Дніпрі та області 18 грудня електроенергію вимикатимуть у споживачів за графіками. Про це повідомляє ДТЕК.

Нагадаємо, що згідно з новими графіками усі групи ділять ще на дві підгрупи. Перевірити до якої ви належите можна в чат-боті або ж на сайті ДТЕК.

Передбачається такий графік відключень:

підчерга 1.1 – з 12:00 до 15:30;

підчерга 1.2 – світло буде весь день;

підчерга 2.1 – світло буде весь день;

підчерга 2.2 – світло буде весь день;

підчерга 3.1 – з 07:00 до 08:30;

підчерга 3.2 – з 15:30 до 19:00;

підчерга 4.1 – з 19:00 до 20:00;

підчерга 4.2 – з 08:30 до 12:00;

підчерга 5.1 – світло буде весь день;

підчерга 5.2 – світло буде весь день;

підчерга 6.1 – світло буде весь день;

підчерга 6.2 – світло буде весь день.

фото: ДТЕК

фото: ДТЕК

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року.

Нагадаємо, завтра, 18 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу.

Відключення для побутових споживачів: 07:00 – 20:00 – пів черги відключень. Відключення для промисловості та бізнесу: 07:00 – 20:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Як відомо, з 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів.

Зазначається, що найменшим часовим інтервалом, з яким працюватимуть оператори системи розподілу, стає проміжок 30 хв. А впродовж щонайменше 3 години 30 хвилин білих зон користувачі будуть зі світлом.