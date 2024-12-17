Негода в Україні: знеструмлено майже 400 населених пунктів

Ремонтні бригади обленерго працюють над ліквідацією наслідків негоди

Станом на ранок 17 грудня через негоду залишилися без електропостачання 397 населених пунктів у 16 областях. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

«Внаслідок складних погодних умов (сильний дощ, мокрий сніг, вітер) – станом на ранок були знеструмлені 397 населених пунктів у 16 областях. Найбільше – на Хмельниччині. Ремонтні бригади обленерго працюють над ліквідацією наслідків негоди. Заживлення знеструмлених абонентів очікується до кінця доби», – йдеться у повідомленні.

«Укренерго» зазначає, що споживання електрики станом на 06:00 вівторка було на 2% нижчим за відповідний показник попереднього дня. Застосування відключень світла не прогнозується, однак у період із 8:00 до 22:00 є потреба в ощадливому споживанні електрики.

Імпорт електроенергії 17 грудня відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 20 903 МВт-год.

Нагадаємо, 16 грудня у Києві через прогнозовану негоду зняли головний прапор України. Зазначається, що у столиці фіксувалися пориви вітру до 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). За інформацією КО «Київзеленбуд», щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор зняли до покращення погодних умов.

Сьогодні, 17 грудня, у більшості областей України очікуються дощі, подекуди з мокрим снігом. Зокрема, помірні дощі прогнозують в Карпатах, а також у південних областях. На сході та північному сході країни очікується мокрий сніг.