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Польща пояснила, як вона може наростити постачання електроенергії до України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Польща пояснила, як вона може наростити постачання електроенергії до України
Торгівля електроенергією між Польщею та Україною здійснюється через з’єднання «Ряшів – Хмельницька АЕС»
фото з відкритих джерел

Польща готова збільшити поставки електрики до України в разі відмови Словаччини

Польща може наростити імпорт електроенергії до України завдяки перерозподілу пропускної здатності серед інших країн ЄС. Про це повідомляє компанія «Польські енергетичні мережі» (PSE) у відповідь на запит «Укрінформу».

Зараз максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії з країн ЄС в Україну та Молдову становить загалом 2100 МВт. З боку ЄС ця спроможність розподілена між чотирма сусідніми з Україною країнами Євросоюзу – Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною.

«На Польщу припадає 15% (315 МВт). Залежно від умов роботи підключених систем це значення може змінюватися», – зазначає оператор системи передачі електроенергії.

Торгівля електроенергією між Польщею та Україною станом на сьогодні здійснюється через з’єднання 400 кВ «Ряшів – Хмельницька АЕС». Передавальна спроможність на сполученні «Ряшів – Хмельницька АЕС» доступна в межах так званих добових скоординованих аукціонів (один аукціон для обох сторін з’єднання). За це відповідає компанія європейських операторів (Joint Allocation Office), завданням якої є проведення аукціонів на передачу потужностей між країнами ЄС.

«Якби Словаччина припинила надання пропускної спроможності на сполученні з Україною, то спроможність з цього кордону (з боку Словаччини – ред.), згідно з встановленими правилами, могла би бути розподілена між іншими країнами на синхронному профілі, включно з Польщею», – зазначає PSE.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив перестати постачати електроенергію Україні, якщо Київ зупинить транспортування російського газу до Центральної Європи.

Варто зазначити, що Фіцо не вперше погрожує Україні через заборону транзиту російського газу. Прем'єр-міністр Словаччини заявляв раніше, що його країна може розглянути заходи проти України, якщо транзит російського газу до Європи через українську територію не буде продовжено.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня 2025 року о 07:00 годині Україна припинить транзит російського газу. Відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ. Водночас він зауважив, що Україна змушена продовжувати транзит російської нафти відповідно до європейської енергетичної хартії.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу.

До слова, Європейський Союз спустошує свої газові сховища найшвидшими темпами, оскільки холодна погода і скорочення морського імпорту підвищують попит. Подібна ситуація була в період енергетичної кризи трирічної давності.

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Теги: імпорт електроенергія енергетика Польща Словаччина

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