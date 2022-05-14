Через велику кількість поранених в Криму активно ведеться кампанія щодо донорства крові

В окупований Севастополь звозять вбитих і поранених рашистів зі Зміїного. Із сорока зв’язківців збройних сил РФ, відряджених на острів Зміїний, живими повернулися восьмеро. Одночасно евакуйовано десять тіл загиблих. Всі вони військовослужбовці частини спецзв’язку, яка дислокується в окупованому Севастополі. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

На сьогодні у Севастопольському військовому шпиталі переповнено хірургії та травматології. Через високе навантаження, у палатах ставлять по сорок ліжок.

Через велику кількість поранених на території Криму активно ведеться кампанія щодо донорства крові. Окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. При цьому, донором може стати хто завгодно – жодних медичних документів не вимагають, обстеження не проводять.

Розвідники також інформують, на «державні підприємства» півострова надійшло розпорядження окупаційної влади про відправлення до місцевих військкоматів визначеної кількості чоловіків (залежить від загальної кількості співробітників). Їм пропонується підписати контракти зі збройними силами РФ на строк від трьох місяців до одного року. Обіцяють несення служби на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

«Як показує практика, подібні обіцянки окупантами не виконуються. Багато полонених рашистів скаржаться саме на те, що попри обіцянки «виконувати виключно поліційні функції у захоплених населених пунктах», вони одразу опиняються на передовій», – ідеться у повідомленні ГУР МО.

Нагадаємо, у п’ятницю, 13 травня, у море вийшли всі підводні човни Чорноморського флоту РФ. Біля причалів їх більше немає.

Також стало відомо, що повинна зробити Україна із Севастополем та Кримським мостом.

Також Арестович підтвердив ураження ще одного корабля окупантів.

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